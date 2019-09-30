Кино, вино и остров

Венецианская жизнь настолько насыщена впечатлениями и событиями, что неплохо иметь на примете тихую гавань, где можно немного передохнуть и набраться сил, чтобы вновь ринуться на штурм бесчисленных каналов и достопримечательностей. Таким убежищем вполне способен стать остров Лидо, который в отличие от самой Венеции живет самой что ни на есть материковой жизнью: здесь есть дороги, машины, велосипеды и пляж. Конечно, это не городская жизнь, а скорее курортная: чем бы ни занимались местные жители — шли в магазин, в гости с бутылкой вина, совершали утреннюю пробежку,— они совершенно не торопятся. И, понаблюдав за ними немного, понимаешь: все дело в том, что Лидо живет по собственному времени, а может быть, даже и вообще вне времени. А там, где нет спешки, можно просто наслаждаться жизнью. Чудесные остатки старинных садов и экстравагантные виллы в стиле готического модерна, крошечные дворики, утопающие в цветах и зелени, на балкончиках-подоконниках — кактусы и созревшие баклажаны, и всегда накрытые столы. И солнце, которое заливает остров сильнее, чем столь частая в Венеции «высокая вода».

В номере отеля Excelsior Venice Lido Resort Фото: пресс-служба отеля

Жить, конечно, лучше всего в Hotel Excelsior Venice Lido Resort, возвышенном (во всех смыслах) и знаменитом. Еще в 1932 году у отеля начался роман с кинематографом, а может, наоборот, это кино увлеклось тогда отелем. Так или иначе, но торжественные открытия кинофестивалей и последующие бурные вечеринки с тех самых пор устраиваются в Hotel Excelsior. Расточительно просторный старинный дворец со спящими на солнце львами у подножия парадной лестницы устроен не как музей, а как место отдыха — без тягот антикварного стиля. Притом что почти ничего не изменилось с тех времен, как в здешнем Blue Bar веселились звезды Голливуда 30-х. Заданную планку отель держит хорошо: здесь умеют рассказывать истории. Кое-кто из персонала помнит еще юную Софи Лорен, и поговаривают, что ночью можно встретить привидение, которым «работает» звезда итальянского немого кино 40-х Луиза Ферида. Старожилы клянутся, что видели, как она прогуливается в вечернем платье по внутреннему дворику отеля. Впрочем, звезд здесь и живых хватает: вот Мартин Скорcезе, вот Брэд Питт в шортах и босиком — все герои красной дорожки днем честно играют сами себя. И, прямо скажем, приятно встретить столь симпатичных соседей по отелю в баре или на пляже. Широченный пляж и сам был отмечен в кино — два ряда старомодных парусиновых кабинок, вытянутых по краю белого песка, нам знакомы по «Смерти в Венеции». Само Адриатическое море тоже драматическое, как на старинной фотографии, снятой с выдержкой: не голубое и прозрачное, а как Атлантический океан — сероватое, часто неспокойное.

На территории отеля Excelsior Venice Lido Resort Фото: пресс-служба отеля

Лучшее время на Лидо — это 17:00, когда жители острова возвращаются с работы через лагуну. В барах и закусочных, где по-домашнему все всех знают, оживление: местные обнимаются, приплясывая, весь народ толпится на улице, обсуждая минувший день и образуя на тротуарах пеструю людскую пробку. А в какой-то момент начинают распевать песни, и хотя некоторые голоса могли бы звучать в «Ла Скала», присоединиться к этой опере может абсолютно любой. Чего стесняться, когда душа поет?

Виктория Михайленко