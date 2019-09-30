Итальянская история

Марка Fabiana Filippi создана в 1985 году братьями Джакомо и Марио Филиппи и названа именем дочери старшего брата, Фабианы. Обосновалась она в Умбрии, самом сердце Апеннин, и сумела традиции и вечное итальянское стремление к совершенству объединить с современными технологиями.

Осенне-зимняя коллекция Fabiana Filippi как будто переносит нас на съемочную площадку выдуманного фильма, в котором действие происходит в вечернем городе. Мигают светофоры, мерцает асфальт, яркие вывески магазинов отражаются в стеклах автомобилей. Сумерки сгущаются, постепенно стирая линию горизонта и границы между вещами.

В этом мире Fabiana Filippi предлагает своим клиенткам элегантные неброские вещи плавных пропорций и современного кроя: шерстяные и кашемировые джемперы, мини из твидового букле, шелковые макси, кожаные легинсы, укороченные бархатные брюки.

Благородные материалы комбинируются с ламинированными деталями и технотканями. Сочетание мягкости и структурности определяет стиль марки, в котором подчеркнутая женственность не переходит в беспомощность и декоративность и не отменяет силы.

Фото из Lookbook Fabiana Filippi Фото: Fabiana Filippi

Когда речь заходит о верхней одежде, в коллекции обнаруживаются кейпы из макробукле, двусторонние дубленки, сверхлегкие пуховики, которые можно надеть на кутюрное платье, шерстяные пальто, безупречные линии которых одобрил бы Баленсиага. Мохеровые пальто имитируют натуральный мех. Бренд Fabiana Filippi, кстати, активно пропагандирует бережное отношение к природе, снижает воздействие своих производств на окружающую среду и требует того же от поставщиков.

Дизайнеры марки явно увлечены восьмидесятыми. К базовым серому и карамельному они добавили вспышки флуоресцентного желтого и яркие пятна фуксии, аметист, синий, нежный и успокаивающий цвет слоновой кости, нефрит, пурпур. Явный фаворит среди силуэтообразующих вещей — обновленная версия брюк-бананов, более узких и элегантных. Добавить ярких акцентов помогут аксессуары — тюрбаны из тонкой блестящей шерсти, поясные сумки, двусторонняя (черная/неоново-желтая) сумка из очень мягкой кожи, колье-водопады из кожи и стразов. С ними не затеряешься в толпе.

Владимир Гридин