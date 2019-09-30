Лучше меньше

Когда-то во Флоренции мне повезло брать интервью у теперь уже бывшего генерального директора компании Panerai Анджело Бонати. Последний из старой гвардии Richemont сдал свой пост этой весной, но о господине Бонати еще долго будут говорить как о человеке, при котором марка Panerai расцвела и заняла свою правильную нишу. Хотя справедливости ради стоит сказать, что новейшая история успеха началась, как это часто бывает, со случайности. В 1997 году глава компании Richemont Йохан Руперт увидел на запястье приятеля часы Panerai — мануфактура тогда работала только на оборонный комплекс Италии и делала часы для итальянских военных. Ничего особенно не зарабатывая, потому как расходы на оборонку в те времена сильно сократились.

В моде тогда были небольшие часы, диаметром 37–38 мм, и 47 мм выглядели анахронизмом. Впрочем, ставка на размер принесла плоды. 1 тыс. штук были проданы меньше чем за полтора месяца. Очень скоро часы Panerai собрали внушительное сообщество коллекционеров — панеристи, как они себя называют. В 2005 году был представлен первый мануфактурный калибр, а в 2014-м, не без помощи Richemont, открыта первая мануфактура в Невшателе.

Так вот, на том знаковом для меня интервью господин Бонати признался, что обожает, когда женщины носят крупные мужские часы, ведь это «очень сексуально», и что он не собирается развивать марку путем эксплуатации наследия и выпуска ретромоделей. К Panerai действительно в 1990–2000-е приклеились ярлыки «большие», «дайверские», «военные», поэтому в 2016 году дизайнеры Panerai представляют линейку Luminor Due — все еще водонепроницаемые, но для дайверов точно не самые подходящие часы. Дизайн по-прежнему узнаваемый, но без избыточной ретростилизации. В 2019 году компания представляет обновленную линейку Luminor Due в шести новых вариациях: PAM00926, PAM00927, PAM00964, PAM01043, PAM01045 и PAM01046, включая новинки с синим циферблатом. Жан-Марк Понтруэ, новый генеральный директор компании, продолжит дело Бонати по «деретроизации» марки.

Часы PAM00926 и PAM00927 в полированном титановом корпусе отличаются друг от друга размером — 38 мм и 42 мм. Для маскулинных Panerai 38 мм — это рекорд миниатюрности. И если раньше все калибры были исключительно механическими, то калибр P.900 толщиной 4,2 мм — автоматический, впервые был представлен в моделях Luminor Due. Это первые автоматические часы Panerai такого диаметра, которые и даты показывают, и имеют запас хода три дня. Корпус титановый, что для модели 38 мм новинка. В комплект входят и сменные ремешки, которые можно поменять одним быстрым движением.

Впрочем, коллекция Luminor Due — это не только тонкость и миниатюрность. В линейке представлена и модель Luminor Due GMT Power reserve, она же PAM00964,— также в титановом корпусе, но крупнее, 45 мм. На циферблате — второй часовой пояс и индикатор запаса хода. Самая дорогая модель в обновленной линейке Luminor Due — PAM01045 в золотом корпусе 38 мм. Женские? Да! Самые доступные модели — стальные PAM01043 и PAM01046 в корпусах 38 мм и 42 мм, с бежевым циферблатом и на кожаном ремешке. Начинка та же, что и у «коллег».

Когда в 2016 году Panerai представили свою линейку Luminor Due, поклонники марки и критики скептически смотрели на этих «крошек». Никто не верил, что марка, известная своими «будильниками», станет популярна у тех, кому нужны удобные городские часы на каждый день. Меж тем уже четвертое обновление линейки доказывает — спрос на них высокий.

Натела Поцхверия