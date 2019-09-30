«Пальто должно жить вашей жизнью»

В модном доме Max Mara Лаура Лусуарди уже больше 50 лет. За это время она создала не один десяток коллекций и часто вдохновлялась театральными премьерами или работами известных артистов. Недавно она приезжала в Москву, чтобы представить капсульную коллекцию «Ателье», посвященную Миммо Паладино, современному итальянскому художнику.

— Есть ли какое-то послание у капсулы «Ателье»?

— Конечно! Это капсула исключительных пальто — особенных, топовых, высокого класса. Пальто из премиальных тканей — роскошных, очень дорогих. В коллекции Max Mara множество пальто, но в этом случае моей задачей было создание более женственных, эксклюзивных моделей. Все они вдохновлены творчеством итальянского художника и скульптора Миммо Паладино. Каждая деталь создана на семейной фабрике, включая чехлы, в которых наши пальто продаются. Кроме того, капсула «Ателье» представлена в небольшом количестве флагманских магазинов по всему миру, в Москве она продается только в ГУМе. Этой весной я приезжала в ваш город, чтобы провести транк-шоу. Очень люблю такой формат общения с клиентками, мне нравится подбирать пальто лично, видеть, как женщины бывают потрясены тем, как они выглядят. Когда ты работаешь в мире моды, ты всегда думаешь о женщине, которая купит твое изделие.

— И какая она, женщина, выбирающая Max Mara?

— Это женщина многогранная, поэтичная. Совершенно не важно, какая у нее национальность, должность, возраст. Наши изделия продаются более чем в ста странах мира. Max Mara развивается в соответствии с изменениями стиля жизни в каждой из этих стран. На своем веку я повидала много таких изменений и могу сказать: современные женщины много работают, они независимы и хотят выглядеть идеально в любой ситуации. Идеально — значит стильно. Мы стараемся избегать излишеств и крайностей, всего того, что со временем выходит из моды. Но ведь мы одеваем и мам, и дочек. И я обратила внимание на то, что в последнее время молодые девушки, даже 20-летние, покупают классику от Max Mara. А 50-летние дамы, наоборот, выбирают модные изделия. Да, наши клиентки поменялись ролями. (Смеется.) И это правильно. Девушки, покупая пальто Max Mara, инвестируют в будущее. В любом случае, когда у тебя в гардеробе присутствует шикарное пальто, ты не прогадаешь. Качество тканей Max Mara говорит само за себя. Кроме того, поскольку мы стремимся к удовлетворению потребностей разных клиенток, мы предлагаем силуэты для женщин с разными особенностями фигуры и стилистическими предпочтениями.

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier Фото: пресс-служба Max Mara

— Вернемся к капсуле «Ателье». Расскажите, пожалуйста, почему именно Паладино?

— Мне близок тот посыл, который Паладино вкладывает в свои произведения. Он представитель трансавангарда 80-х годов. Смело пользуется цветом, любит золото, архаику. Очень много экспериментирует с черными оттенками. И это ровно то же, что делаем мы. В нашей эксклюзивной капсуле много черного и золотого. Разные фасоны: пальто-блейзер, пальто-кардиган. Каждое пальто — как небоскреб на картинах Паладино. Такое же совершенное и знаковое. Инспирации не всегда бывают удачными, здесь же я убеждена, что все получилось. Нам удалось рассказать эту историю. Кроме того, нужно отметить интересное совпадение. Основатель Max Mara Акилле Марамотти коллекционировал произведения искусства. Он был одним из первых, кто вообще обратил внимание на представителей трансавангарда в конце 80-х годов. В коллекции Марамотти, которая выставляется в музее семьи в городке Реджо-Эмилия, представлена, наверное, самая большая подборка работ представителей этого течения.

— Какие трудности возникают при работе над капсулой?

— Мне нравится, когда при создании коллекции удается изобрести что-то новое. Особенно это касается тканей, я очень много ими занимаюсь. Для пальто ткань играет ключевую роль, это основа. И создавать их сложно. Как и выбрать идеи, пальто всего десять, а идей больше. (Смеется.) На этот раз я решила представить классические вневременные модели в современной трактовке. Поэтому мы предлагаем пальто-тренч, пальто-кардиган, мужское пальто, парку, редингот, пальто-шаль и пальто-блейзер.

В этом, кстати, тоже очевидна перекличка с творчеством Паладино. Он в своих работах интерпретирует в современном контексте элементы архаичной культуры. Еще он использует золото как символ вечной красоты. У какого-то критика я прочла: «Он рисует золото так, как скрипач играет на скрипке». Очень поэтично.

— А как использовали золото вы?

— В нашей капсуле золото — это окантовка и подкладка. Скрытое от посторонних сокровище.

— Самая сложная в исполнении вещь в капсуле?

— Ответить непросто. В создании пальто очень важно добиться идеальных пропорций. Вы видели, что все десять моделей разные. И с каждой были свои сложности. Сложно было подобрать правильную ткань для реализации конкретной идеи. Допустим, пальто-свитшот или пальто-тренч с отлетной кокеткой, которую можно снять. Кстати, это самое люксовое, самое дорогое пальто в коллекции. Кокетка выполнена из норки, подворотничок — из кожи, изысканная вещь.

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier Фото: пресс-служба Max Mara

— А вам какое из этих пальто больше нравится?

— Себе я взяла бы пальто-блейзер, просто потому, что оно мне подходит. Мне нравятся короткие пальто. И объем тоже нравится, и силуэт. Для моей фигуры оно идеально.

— Пальто — вечная классика, которая всегда работает. Как с первого взгляда определить идеальное пальто, если ты не имеешь отношения к индустрии моды?

— В этом случае нужно довериться персоналу магазина. Моя семья всегда была связана с торговлей. В молодости я работала в магазине и там научилась разбираться в особенностях фигуры и быстро определять женские потребности. Я называла это «дать реалистичную характеристику». Я реалист, но люблю креатив. Так вот — любой креатив должен иметь конкретное воплощение. И это тоже часть философии Max Mara — креативность, но в конкретном воплощении.

— Каковы цветовые тенденции сезона?

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier Фото: пресс-служба Max Mara

— Очень многое зависит от особенностей самой женщины. Если она хочет обратить на себя внимание, то ей, безусловно, подойдет плюшевое пальто, наш хит — «чебурашка» в ярких расцветках. В капсуле «Ателье» это будет черный цвет, но в эффектных и необычных изделиях, не в классике. Всегда актуальны нейтральные оттенки, цвет манной каши.

— Песочный?

— Нет, это вариант бежевого оттенка, кстати, самый продаваемый сейчас. Похож на сливочный, но все-таки не он. Очень интересный цвет, рекомендую присмотреться.

— Если женщина решилась на покупку года, как правильно обращаться с must have вещью, как хранить?

— Пальто не нужно хранить, его нужно носить, это ваш верный спутник. Оно живет вместе с вами. В конце сезона отдайте в химчистку и обязательно купите средство от моли. Это очень важно, моль обожает дорогие, натуральные ткани. Поэтому, когда на лето вы вешаете пальто в шкаф, не забывайте использовать такие средства. Все остальное время пальто должно жить вашей жизнью. (Смеется.) Не храните его на какой-то особый случай. Лучше потом купите еще одно. Не надо экономить на себе. Я говорю это от имени Max Mara. В Max Mara представлены разные линии для разных женщин, в том числе разных финансовых возможностей. Если у женщины нет еще ни одного нашего пальто, я посоветую ей купить классическую модель «Мануэла». А если говорить о капсуле «Ателье» — это проект для женщин, у которых в гардеробе три-четыре наших пальто.

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier Фото: пресс-служба Max Mara

— Когда вы везете капсулу в Россию, вы делаете какой-то отбор?

— Это исключено. Вся капсула будет представлена в ГУМе.

— И последний вопрос. Продолжите, пожалуйста, фразу, пальто Max Mara — это не просто пальто, это…

—…то, что неподвластно времени.

Беседовала Наталья Витвицкая