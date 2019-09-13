Два года не болеть

Международная федерация футбола (FIFA) отстранила на два года от любой деятельности, связанной с футболом, бывшего формального лидера российских болельщиков Александра Шпрыгина. Широкую известность он получил после беспорядков, устроенных во время чемпионата Европы 2016 года во Франции российскими и английскими фанатами. Однако наказание господин Шпрыгин заработал за сделанные еще раньше записи в социальных сетях.

Международная федерация футбола объявила о решении, вынесенном Комитетом по этике структуры в отношении Александра Шпрыгина. Господин Шпрыгин в течение нескольких лет возглавлял созданное в 2007 году Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) и одно время даже являлся членом исполкома Российского футбольного союза (РФС). FIFA отстранила его на два года от любой деятельности, связанной с футболом, а также оштрафовала на 10 тыс. швейцарских франков.

Федерация обнаружила нарушения своего этического кодекса в записях, оставленных Александром Шпрыгиным в соцсетях в 2014 и 2015 годах. Речь, согласно сообщению FIFA, идет о «дискриминации и диффамации».

Между тем по-настоящему широкую известность Александр Шпрыгин получил уже после действий, которые рассматривала FIFA,— во время чемпионата Европы во Франции летом 2016 года. По ходу этого турнира обсуждалась в первую очередь не плохая игра сборной России, а ее болельщики и формально руководивший ими президент ВОБ. Его фамилия постоянно появлялась в изданиях, освещавших чемпионат, после инцидентов, имевших место 11 июня в Марселе — до и сразу после окончания матча россиян с англичанами. Перед игрой российские фанаты активно принимали участие в стычках с английскими, а после финального свистка, воспользовавшись тем, что охрана арены Stade Velodrome не разделила сектора, в которых сидели фаны, атаковали поклонников команды-соперницы.

По итогам разбирательства беспорядков 20 болельщиков, прибывших по квотам ВОБ, были высланы из Франции, а трое приговорены к тюремным срокам. Сам Александр Шпрыгин был выслан даже дважды: после отправки из страны за причастность к беспорядкам в Марселе он все же вернулся обратно перед последним матчем группового турнира, в котором сборная России встречалась в Тулузе с командой Уэльса, и был задержан на стадионе. Уже тогда занимавший пост президента РФС Виталий Мутко говорил, что ВОБ «подвело весь российский футбол». А в сентябре 2016 года на конференции РФС объединение было исключено из состава РФС.

Арнольд Кабанов