Библиотеку в фондохранилище Эрмитажа сдадут позднее, чем планировалось

Срок ввода нового здания библиотеки в составе фондохранилища Эрмитажа в Приморском районе Петербурга сдвигаются на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя гендиректора Государственного Эрмитажа Алексея Богданова.

По его словам, библиотека будет введена в 2023 – 2024 годах. Причина переноса сроков — проблемы с подрядчиками. Здание библиотеки должны были построить к 2020 году.

Ранее стало известно, что техническая готовность IV этапа строительства фондохранилища Государственного Эрмитажа на 1 января текущего года составляла 83,8 % от общего объема строительно-монтажных работ на объекте.