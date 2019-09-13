ФАС предлагает смягчить ограничения на рекламу пива

Ограничения на рекламу пива нужно смягчить, поскольку в этом нуждается отрасль, считает начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин. «Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином, и надо ослабить запретные ограничения по этому направлению»,— заявил он на форуме «Пивоваренная отрасль. 20 лет вместе» (цитата по ТАСС).

Рекламу пива запретили в 2012 году. Ограничения на рекламу пива временно снимали в связи с чемпионатом мира по футболу в 2018 году. С 22 июля 2014 года по 1 января 2019 года допускалась реклама пива и напитков на его основе при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, в печатных изданиях, а также на телеканалах и радио, которые специализируются на спортивной тематике.

В конце 2018 года в Госдуму внесли законопроект о полной отмене ограничений на рекламу пива по телевидению и радио, но его рассмотрение откладывается.

О законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Пиву продлевают рекламное время».