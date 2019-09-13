Загрузились

ООО «Интер», реализующее в Перми автомобили «КАМАЗ», готовится открыть новый сервисный центр на фоне падения продаж марки в России. Также в планах компании — расширение дилерского портфеля. Конкуренты считают, что места на рынке хватит всем. Эксперты напоминают, что КАМАЗ интересен не только коммерческому сектору, но и госзаказу.



Пермский дилер марки «КАМАЗ» строит новый автоцентр. Он откроется в ноябре на ул. Трактовой, 1/3. Эту информацию “Ъ-Прикамье” подтвердило ООО «Интер», владеющее дилерством марки. Дилер пояснил, что строительство нового автоцентра потребовалось ввиду большого потока клиентов.

Как пояснили в компании, новый центр будет называться «Парма Моторс». Общая территория автоцентра составляет 4 га, площадь здания — 2 тыс. кв. м, площадь ремонтной зоны — 900 кв. м. В здании разместится сервисный центр, отдел продажи запасных частей. «Также на базе „Парма Моторс“ будут развиваться новые направления: продажа прицепов, грузовых автомобилей-иномарок»,— добавили в компании «Интер». Раскрыть марку, дилерство которой может получить «Интер», в компании отказались.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интер» зарегистрировано в Перми, на ул. Верхнемуллинской, 134, в 2008 году. Компания принадлежит Анатолию Начинкину и Владимиру Покумину, который является ее гендиректором. 2017 год ООО завершило с выручкой в 586 млн руб. и прибылью в 10,8 млн руб.

В Пермском крае работает три дилера марки: помимо «Интера» продажу автомобилей осуществляют ООО «Производственно-коммерческая фирма „Пермавтотехника“» и ООО «Автодом» в Березниках. В числе перспективных для российского представительства КАМАЗа регионов Пермский край уже не значится.

Открытие новой точки происходит на фоне снижения прогнозов по продажам продукции марки «КАМАЗ» в 2019 году. Ранее об этом в интервью «Интерфаксу» заявлял гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин: «В общей сложности мы оцениваем продажи минимум в 28,5 тыс., максимум в 30 тыс. единиц, 5 тыс. рассчитываем продать на экспортных рынках». Ранее, по словам господина Когогина, компания рассчитывала продать 39 тыс. автомобилей. «В целом российский рынок тяжелых грузовиков в этом году КАМАЗ оценивает в объеме до 58 тыс. машин, что ниже, чем в прошлом году»,— добавил Сергей Когогин.

Тем не менее дилеры высоко оценивают потенциал работы с маркой в Пермском крае. По оценкам генерального директора ООО «Пермавтотехника» Александра Осипанова, в регионе насчитывается примерно 13 тыс. грузовиков, которым регулярно требуется сервис. В связи с этим господин Осипанов не считает, что конкуренция с открытием «Пармы Моторс» усилится. «Я за здоровую конкуренцию. Чем удобнее для клиента, тем лучше. Поэтому я только рад за „Интер“. Чем сложнее работать, тем приятнее выживать»,— пояснил Александр Осипанов.

Эксперты считают, что даже при снижении уровня продаж в России КАМАЗу удастся оставаться лидером рынка грузовой техники. «Причины снижения продаж никоим образом не связаны непосредственно с самим производителем. В отсутствие экономического роста и, как следствие, в связи со снижением объема перевозок и замораживанием инвестиционных программ по расширению и обновлению автопарков продажи среднетоннажных грузовиков упали за первое полугодие на 6,8%, тяжелых — на 5,8%. Надо также признать, что даже в условиях вернувшегося на рынок кризиса продаж КАМАЗ продолжает удерживать свои позиции в сегменте тяжелый грузовиков: из 28 тыс. проданных в России за полгода машин 12,3 тыс. пришлись именно на него»,— пояснила директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Она отметила, что, помимо частных компаний, потребителем техники является государство: «В условиях снижения деловой активности и спроса на грузовики и спецтехнику со стороны частного сектора решающую роль в определении вектора продаж для КАМАЗа и его конкурентов снова будет играть государственный, муниципальный и оборонный контракт. Несмотря на то что региональные бюджеты большинства субъектов выглядят откровенно тощими, в преддверии зимнего сезона продажи, скорее всего, немного вырастут, поскольку муниципалитеты будут создавать спрос на спецтехнику, в первую очередь — снегоуборочную».

Юлия Сырова