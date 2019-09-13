Сеть аптек «Живика» обязали выставить на витрине ценники

ООО «АС-Бюро Плюс» (сеть аптек «Живика») по решению суда обязана обеспечить «наличие единообразных и четко оформленных ценников» на реализуемые товары, сообщила прокуратура Свердловской области. Соответствующее решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга поддержала судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в аптеках «Живика» на каждой витрине имелась информация о том, что цену на товар можно узнать у кассира, на сайте, позвонив по телефону, либо на сенсорном экране, установленном в торговом зале, добавили в надзорном органе. В результате данные о товаре люди могли узнать, только отстояв очередь. «Согласно ФЗ “О защите прав потребителей” продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора»,— отметили в прокуратуре.