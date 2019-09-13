СМИ: Чавес приказал «утопить» США в кокаине

Президент Венесуэлы Уго Чавес в 2005 году предложил противостоять США с помощью наркотиков, утверждается в отчете Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), с которым ознакомилась газета El Mundo. В документе сказано, что господин Чавес дал приказ спецслужбам «утопить» Соединенные Штаты в кокаине, взаимодействуя с одной из самых известных повстанческих группировок Латинской Америки — «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

«Во время встречи Чавес призвал группу, по существу и частично, содействовать достижению политических целей, в том числе борьбы с Соединенными Штатами путем наводнения страны кокаином»,— говорится в отчете. Отмечается, что такое распоряжение отдал Уго Чавес в своей официальной резиденции, собрав представителей спецслужб. Президент Венесуэлы приказал им скоординировать свои действия с колумбийскими партизанами FARC, чтобы завершить план. Группа проводила специальные совещания каждый месяц в резиденции президента. В ходе них были разработаны наземные и морские маршруты незаконного оборота наркотиков через Венесуэлу.

Уго Чавес — президент Венесуэлы (1999–2013). Придерживался антиимпериалистической идеологии и регулярно выступал с критикой внешней политики США. 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет Чавес скончался от рака.

Управление по борьбе с наркотиками США опирается на показания некого анонимного свидетеля, который в то время был судьей в Венесуэле. Среди тех, кто был экс-глава боливарианской военной разведки Уго Карвахаль, задержанный весной 2019 года в Испании по подозрению в торговле наркотиками. Господин Карвахаль был советником Уго Чавеса и возглавлял военную разведку Венесуэлы в 2004–2011 и в 2013–2014 годах. В 2008 году Минфин США включил его в черный список за наркотрафик и связи с FARC. В 2014 году военного уже задерживали по запросу США на Арубе, но позднее освободили. С 2016 года Уго Карвахаль входит в Национальную ассамблею Венесуэлы. Он также является сторонником лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Подробнее о колумбийской группировке FARC читайте в интервью “Ъ” с одним из ее членов.