«Для крайне правых политиков мы все — потенциальные террористы»

На этой неделе в Колумбии возродилась одна из самых известных повстанческих группировок Латинской Америки — «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Иван Маркес, который ранее был номером два в иерархии лидеров группировки, обвинил руководство страны в несоблюдении соглашения 2016 года о мире и анонсировал возврат к вооруженной борьбе. Один из бывших высокопоставленных членов FARC, принимавший непосредственное участие в мирных переговорах с правительством, согласился на условиях анонимности рассказать корреспонденту “Ъ” Павлу Тарасенко о том, что вынудило часть его экс-соратников вновь взять в руки оружие. Своим видением того, как Колумбия может вернуться на путь примирения, с “Ъ” также поделится экс-президент страны Эрнесто Сампер, в годы правления которого (1994–1998) FARC была особенно сильна.

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— Ситуация с безопасностью в стране очень плохая. Со времени подписания мирных соглашений в 2016 году более 600 общественных деятелей разного рода и более ста бывших бойцов FARC были убиты. Кроме того, учитывая новые реалии (приход на пост президента в августе 2018 года кандидата от правой популистской Демократической партии, сторонника пересмотра мирного соглашения Ивана Дуке.— “Ъ”), для крайне правых политиков и военизированных формирований (парамилитарес) мы все — потенциальные террористы.

Группировка FARC была образована в 1964 году. Изначально ее члены боролись против лишения крестьян земли в пользу латифундистов. Основными методами борьбы были партизанская война и террор. При этом в 1970-х годах FARC стала широко известна после похищений людей с целью выкупа. Группировка достигла своего расцвета в 1990-е—начале 2000-х годов, когда ее «народная армия» насчитывала до 20 тыс. бойцов. К концу 1990-х годов FARC контролировала до половины территории Колумбии и имела военные подразделения во всех провинциях. В конечном счете успешной стала четвертая попытка переговоров о мире. Встречи проводились в Гаване в 2012–2016 годах. За четыре года сторонам удалось договориться по всем пунктам мирного плана, целями которого были прекращение боевых действий, демилитаризация FARC и включение ее бывших членов в мирную жизнь. Многие боевики были амнистированы, а группировка стала легальной политической партией под той же аббревиатурой. В общей сложности гражданский конфликт, продолжавшийся более полувека, унес жизни не менее 220 тыс. человек.

— А в целом как с 2016 года изменился уровень безопасности в Колумбии?

— Подразумевалось, что подписание мирных соглашений и разоружение FARC приведут к резкому сокращению политического насилия в стране. Тем не менее наблюдается всплеск целенаправленных убийств. Активизируются конфликты в отдаленных районах страны. Мы также наблюдаем процесс перевооружения и усиления парамилитарес на тех территориях, где до этого присутствовал FARC.

— В чем ключевые причины решения Ивана Маркеса и его соратников вернуться к вооруженной борьбе?

— Основная причина — нарушение властями страны соглашений 2016 года. Сегодня социально-экономическое положение большинства бывших бойцов FARC весьма нестабильно. А обещание правительства финансировать и запускать совместные с экс-членами движения проекты по производству тех или иных товаров осталось на бумаге: оно так и не было реализовано.

— Вы лично разделяете позицию Ивана Маркеса?

— Я понимаю мотивы, но не поддерживаю его решение. Большинство бывших бойцов в настоящее время учатся, работают, объединяются в кооперативы, открывают бизнес. Поэтому очень опасно говорить, что заявление Маркеса охватывает всех бывших бойцов, поскольку оно делает их потенциальными целями ультраправых военизированных групп.

Один из лидеров FARC Иван Маркес (в центре) Фото: Reuters TV, Reuters

— Какие у возрожденной FARC перспективы? Сколько бойцов может вступить в их ряды? Какие территории могут перейти под их контроль?

— У меня нет никакой информации, помимо той, которая содержится в заявлении и видеоролике.

«Этот мятеж не восстает из пепла, как птица Феникс, чтобы продолжить действовать в чаще далеких джунглей. Нет, он пролетит сквозь хрусталь этих туманных далей, чтобы обнять со всей силой любви сны простых людей о достойной жизни и хорошем правительстве»,— заявил Иван Маркес в распространенном в четверг видеоролике, анонсируя возобновление вооруженной борьбы. О чем еще он говорил — в материале “Ъ” «Партизаны Колумбии отрыли топор войны».

— Каковы перспективы легальной партии FARC, созданной после подписания мирных соглашений? Ее лидер Родриго Лондоньо Эчеверри, известный как Тимоченко, своего бывшего соратника Ивана Маркеса резко раскритиковал.

— Перспективы не самые радужные. Слабые результаты на парламентских выборах 2018 года, насилие в отношении бывших бойцов в регионах страны, продолжающиеся политические кризисы, возникшие в рамках мирного процесса — все это оказало негативное влияние на уровень политической поддержки новой партии.

— Что сейчас нужно сделать в Колумбии, чтобы вернуться на путь примирения?

— Лучший вариант — это соблюдение того, о чем договорились в 2016 году. Если правительство и дальше будет настаивать на несоблюдении договоренностей и углублять поляризацию общества, все станет еще хуже, чем сейчас.

«Возрождение FARC — сигнал тревоги для правительства»



“Ъ” также попросил прокомментировать информацию о возрождении FARC экс-президента Колумбии Эрнесто Сампера, который руководил страной в 1994–1998 годах. Бывший президент направил письменный комментарий, в котором поделился своим видением того, кто виноват в возобновлении конфликта и что теперь с этим делать.

В годы правления Эрнесто Сампера FARC продолжала наращивать военную активность, тесно взаимодействуя с наркокартелями и занимаясь похищениями людей в целях выкупа. При президенте Сампере произошло несколько крупных терактов. Так, в августе 1996 года около 400 партизан напали на военную базу, в результате чего погибли 34 солдата, ранены 17 и около 60 были взяты в заложники. Еще одно нападение произошло в 1998 году: военные попали в устроенную партизанами засаду, в результате чего погибли 62 солдата, еще 43 были взяты в плен. В результате других атак FARC против полицейских баз в Мирафлоресе, Гуавьяре и Ла-Урибе в августе 1998 года погибли более ста солдат, полицейских и гражданских лиц. Пытаясь противодействовать набравшим силу повстанцам, власти изменили тактику — отказались от изолированных форпостов в сельской местности, начав концентрировать армию и полицию в защищенных крепостях. Параллельно с этим Эрнесто Сампер пытался вести переговоры с FARC об освобождении заложников. Ситуация была настолько тяжелой, что в 1998 году военная разведка США сочла возможным падение правительства Колумбии под натиском FARC в течение пяти лет.

Проблема не новая. Наличие двух позиций внутри FARC было заметно еще в ходе переговоров в Гаване, которые длились около четырех лет. Группа, которую возглавлял Иван Маркес, выступала против единовременного разоружения и за то, чтобы процесс проходил постепенно — как это было в Ирландии (с Ирландской республиканской армией.— “Ъ”). Но в конечном счете победу одержала группа во главе с нынешним лидером политической партии FARC Тимоченко (боевой псевдоним Родриго Лондоньо Эчеверри.— “Ъ”). Он согласился с единовременным разоружением в обмен на немедленное начало процесса создания политической партии и ее допуск к выборам в Конгресс.

Это разделение усилилось, когда господина Сантрича (один из экс-лидеров FARC Хесус Сантрич, присоединившийся к сторонникам возобновления вооруженной борьбы.— “Ъ”) подставили — его привлекли к делам, связанным с наркотрафиком. При этом, согласно достигнутым в Гаване договоренностям, лидеры FARC должны были быть защищены от экстрадиции по преступлениям, совершенным до подписания соглашения.

Вопрос о его экстрадиции, вне зависимости от юридических аспектов и того, виновен ли он, с политической точки зрения был некорректным. Ему угрожали (даже лично президент) экстрадицией. Сантрича арестовали, лишили свободы, он начал голодовку, и все это вселило страх во многих, кто поддерживал его или был в его отряде.

Смена правительства была плохой новостью с точки зрения устойчивости мирных соглашений. Правительство президента Ивана Дуке, который вдохновлялся политикой Альваро Урибе (президент Колумбии в 2002–2010 годах, ярый противник соглашения с FARC.— “Ъ”), нарушило фундаментальные договоренности. Среди них — защита и гарантии безопасности общественных лидеров (было убито более 400 человек), а также демобилизованных из FARC (убито более 130 экс-бойцов). Парализовано развитие фундаментальных программ, связанных с сельским хозяйством, распределением земель — а ведь это были основополагающие вопросы на переговорах.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес Фото: Colombian Presidency, Reuters

Правда заключается в том, что правительство не соблюдает некоторые из основополагающих договоренностей в рамках Гаванских соглашений.

Но при всем этом основа соглашений, позволивших людям, которые ранее были вовлечены в военные действия (включая непосредственных бойцов), получить немало (включая свободу), остается в силе.

Так, действует Комиссия правды, которая призвана устанавливать историческую правду. Работает Специальный суд по вопросам мира, через который прошли почти 2 тыс. военных и различных функционеров. И, конечно же, стоит отметить, что все партизанские командиры и более 12 тыс. бойцов, которые уже начали мирную жизнь, не хотят возвращаться к войне. Без сомнения, это основополагающий фактор.

Другой аспект — у президента Дуке все еще есть возможность отделить себя от президента Урибе: призвать все политические силы, а также общественные и гражданские организации страны к подготовке большого договора, который позволит обеспечить устойчивость Гаванских соглашений, а также возобновить переговоры с Армией национального освобождения (ELN; другая леворадикальная партизанская группировка, о будущем сотрудничестве с которой заявил Иван Маркес.— “Ъ”). Это фундаментальный аспект. Это то, чего не хватало процессу примирения с FARC, чтобы он действительно охватывал всех вооруженных лиц, и, конечно, тех, кто на законных основаниях добивался выполнения своих политических требований.

Подводя итог: это (возрождение FARC.— “Ъ”) значимая для мирного процесса новость, которая в некотором роде может быть истолкована как сигнал тревоги для правительства. Оно должно поставить перед собой задачу найти новый подход к мирному соглашению, выполнить ключевые обязательства перед жертвами, владельцами земли и производителями коки, а также вдохнуть новую жизнь в переговорный процесс с ELN.