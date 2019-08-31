«Для крайне правых политиков мы все — потенциальные террористы»

На этой неделе в Колумбии возродилась одна из самых известных повстанческих группировок Латинской Америки — «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Иван Маркес, который ранее был номером два в иерархии лидеров группировки, обвинил руководство страны в несоблюдении соглашения 2016 года о мире и анонсировал возврат к вооруженной борьбе. Один из бывших высокопоставленных членов FARC, принимавший непосредственное участие в мирных переговорах с правительством, согласился на условиях анонимности рассказать корреспонденту “Ъ” Павлу Тарасенко о том, что вынудило часть его экс-соратников вновь взять в руки оружие. Своим видением того, как Колумбия может вернуться на путь примирения, с “Ъ” также поделится экс-президент страны Эрнесто Сампер, в годы правления которого (1994–1998) FARC была особенно сильна.
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— Ситуация с безопасностью в стране очень плохая. Со времени подписания мирных соглашений в 2016 году более 600 общественных деятелей разного рода и более ста бывших бойцов FARC были убиты. Кроме того, учитывая новые реалии (приход на пост президента в августе 2018 года кандидата от правой популистской Демократической партии, сторонника пересмотра мирного соглашения Ивана Дуке.— “Ъ”), для крайне правых политиков и военизированных формирований (парамилитарес) мы все — потенциальные террористы.
Группировка FARC была образована в 1964 году. Изначально ее члены боролись против лишения крестьян земли в пользу латифундистов. Основными методами борьбы были партизанская война и террор. При этом в 1970-х годах FARC стала широко известна после похищений людей с целью выкупа. Группировка достигла своего расцвета в 1990-е—начале 2000-х годов, когда ее «народная армия» насчитывала до 20 тыс. бойцов. К концу 1990-х годов FARC контролировала до половины территории Колумбии и имела военные подразделения во всех провинциях. В конечном счете успешной стала четвертая попытка переговоров о мире. Встречи проводились в Гаване в 2012–2016 годах. За четыре года сторонам удалось договориться по всем пунктам мирного плана, целями которого были прекращение боевых действий, демилитаризация FARC и включение ее бывших членов в мирную жизнь. Многие боевики были амнистированы, а группировка стала легальной политической партией под той же аббревиатурой. В общей сложности гражданский конфликт, продолжавшийся более полувека, унес жизни не менее 220 тыс. человек.
— А в целом как с 2016 года изменился уровень безопасности в Колумбии?
— Подразумевалось, что подписание мирных соглашений и разоружение FARC приведут к резкому сокращению политического насилия в стране. Тем не менее наблюдается всплеск целенаправленных убийств. Активизируются конфликты в отдаленных районах страны. Мы также наблюдаем процесс перевооружения и усиления парамилитарес на тех территориях, где до этого присутствовал FARC.
— В чем ключевые причины решения Ивана Маркеса и его соратников вернуться к вооруженной борьбе?
— Основная причина — нарушение властями страны соглашений 2016 года. Сегодня социально-экономическое положение большинства бывших бойцов FARC весьма нестабильно. А обещание правительства финансировать и запускать совместные с экс-членами движения проекты по производству тех или иных товаров осталось на бумаге: оно так и не было реализовано.
— Вы лично разделяете позицию Ивана Маркеса?
— Я понимаю мотивы, но не поддерживаю его решение. Большинство бывших бойцов в настоящее время учатся, работают, объединяются в кооперативы, открывают бизнес. Поэтому очень опасно говорить, что заявление Маркеса охватывает всех бывших бойцов, поскольку оно делает их потенциальными целями ультраправых военизированных групп.
Фото: Reuters TV, Reuters
— Какие у возрожденной FARC перспективы? Сколько бойцов может вступить в их ряды? Какие территории могут перейти под их контроль?
— У меня нет никакой информации, помимо той, которая содержится в заявлении и видеоролике.
«Этот мятеж не восстает из пепла, как птица Феникс, чтобы продолжить действовать в чаще далеких джунглей. Нет, он пролетит сквозь хрусталь этих туманных далей, чтобы обнять со всей силой любви сны простых людей о достойной жизни и хорошем правительстве»,— заявил Иван Маркес в распространенном в четверг видеоролике, анонсируя возобновление вооруженной борьбы. О чем еще он говорил — в материале “Ъ” «Партизаны Колумбии отрыли топор войны».
— Каковы перспективы легальной партии FARC, созданной после подписания мирных соглашений? Ее лидер Родриго Лондоньо Эчеверри, известный как Тимоченко, своего бывшего соратника Ивана Маркеса резко раскритиковал.
— Перспективы не самые радужные. Слабые результаты на парламентских выборах 2018 года, насилие в отношении бывших бойцов в регионах страны, продолжающиеся политические кризисы, возникшие в рамках мирного процесса — все это оказало негативное влияние на уровень политической поддержки новой партии.
— Что сейчас нужно сделать в Колумбии, чтобы вернуться на путь примирения?
— Лучший вариант — это соблюдение того, о чем договорились в 2016 году. Если правительство и дальше будет настаивать на несоблюдении договоренностей и углублять поляризацию общества, все станет еще хуже, чем сейчас.
«Возрождение FARC — сигнал тревоги для правительства»
“Ъ” также попросил прокомментировать информацию о возрождении FARC экс-президента Колумбии Эрнесто Сампера, который руководил страной в 1994–1998 годах. Бывший президент направил письменный комментарий, в котором поделился своим видением того, кто виноват в возобновлении конфликта и что теперь с этим делать.
В годы правления Эрнесто Сампера FARC продолжала наращивать военную активность, тесно взаимодействуя с наркокартелями и занимаясь похищениями людей в целях выкупа. При президенте Сампере произошло несколько крупных терактов. Так, в августе 1996 года около 400 партизан напали на военную базу, в результате чего погибли 34 солдата, ранены 17 и около 60 были взяты в заложники. Еще одно нападение произошло в 1998 году: военные попали в устроенную партизанами засаду, в результате чего погибли 62 солдата, еще 43 были взяты в плен. В результате других атак FARC против полицейских баз в Мирафлоресе, Гуавьяре и Ла-Урибе в августе 1998 года погибли более ста солдат, полицейских и гражданских лиц. Пытаясь противодействовать набравшим силу повстанцам, власти изменили тактику — отказались от изолированных форпостов в сельской местности, начав концентрировать армию и полицию в защищенных крепостях. Параллельно с этим Эрнесто Сампер пытался вести переговоры с FARC об освобождении заложников. Ситуация была настолько тяжелой, что в 1998 году военная разведка США сочла возможным падение правительства Колумбии под натиском FARC в течение пяти лет.
Проблема не новая. Наличие двух позиций внутри FARC было заметно еще в ходе переговоров в Гаване, которые длились около четырех лет. Группа, которую возглавлял Иван Маркес, выступала против единовременного разоружения и за то, чтобы процесс проходил постепенно — как это было в Ирландии (с Ирландской республиканской армией.— “Ъ”). Но в конечном счете победу одержала группа во главе с нынешним лидером политической партии FARC Тимоченко (боевой псевдоним Родриго Лондоньо Эчеверри.— “Ъ”). Он согласился с единовременным разоружением в обмен на немедленное начало процесса создания политической партии и ее допуск к выборам в Конгресс.
Это разделение усилилось, когда господина Сантрича (один из экс-лидеров FARC Хесус Сантрич, присоединившийся к сторонникам возобновления вооруженной борьбы.— “Ъ”) подставили — его привлекли к делам, связанным с наркотрафиком. При этом, согласно достигнутым в Гаване договоренностям, лидеры FARC должны были быть защищены от экстрадиции по преступлениям, совершенным до подписания соглашения.
Вопрос о его экстрадиции, вне зависимости от юридических аспектов и того, виновен ли он, с политической точки зрения был некорректным. Ему угрожали (даже лично президент) экстрадицией. Сантрича арестовали, лишили свободы, он начал голодовку, и все это вселило страх во многих, кто поддерживал его или был в его отряде.
Смена правительства была плохой новостью с точки зрения устойчивости мирных соглашений. Правительство президента Ивана Дуке, который вдохновлялся политикой Альваро Урибе (президент Колумбии в 2002–2010 годах, ярый противник соглашения с FARC.— “Ъ”), нарушило фундаментальные договоренности. Среди них — защита и гарантии безопасности общественных лидеров (было убито более 400 человек), а также демобилизованных из FARC (убито более 130 экс-бойцов). Парализовано развитие фундаментальных программ, связанных с сельским хозяйством, распределением земель — а ведь это были основополагающие вопросы на переговорах.
Фото: Colombian Presidency, Reuters
Правда заключается в том, что правительство не соблюдает некоторые из основополагающих договоренностей в рамках Гаванских соглашений.
Но при всем этом основа соглашений, позволивших людям, которые ранее были вовлечены в военные действия (включая непосредственных бойцов), получить немало (включая свободу), остается в силе.
Так, действует Комиссия правды, которая призвана устанавливать историческую правду. Работает Специальный суд по вопросам мира, через который прошли почти 2 тыс. военных и различных функционеров. И, конечно же, стоит отметить, что все партизанские командиры и более 12 тыс. бойцов, которые уже начали мирную жизнь, не хотят возвращаться к войне. Без сомнения, это основополагающий фактор.
Другой аспект — у президента Дуке все еще есть возможность отделить себя от президента Урибе: призвать все политические силы, а также общественные и гражданские организации страны к подготовке большого договора, который позволит обеспечить устойчивость Гаванских соглашений, а также возобновить переговоры с Армией национального освобождения (ELN; другая леворадикальная партизанская группировка, о будущем сотрудничестве с которой заявил Иван Маркес.— “Ъ”). Это фундаментальный аспект. Это то, чего не хватало процессу примирения с FARC, чтобы он действительно охватывал всех вооруженных лиц, и, конечно, тех, кто на законных основаниях добивался выполнения своих политических требований.
Подводя итог: это (возрождение FARC.— “Ъ”) значимая для мирного процесса новость, которая в некотором роде может быть истолкована как сигнал тревоги для правительства. Оно должно поставить перед собой задачу найти новый подход к мирному соглашению, выполнить ключевые обязательства перед жертвами, владельцами земли и производителями коки, а также вдохнуть новую жизнь в переговорный процесс с ELN.
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