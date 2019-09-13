Концертный зал обновили в филармонии Удмуртии впервые с 1973 года

В Удмуртской государственной филармонии впервые с 1973 года обновили концертный зал. Ремонт обошелся в 7 млн руб., сообщил директор учреждения Алексей Фомин.

В ходе работ сцену увеличили в глубину почти на 3 м, а также заменили оформление и покрытие. Количество мест при этом сократилось на 100 — теперь в зале 515 кресел. Руководство филармонии пояснило, что убранные места были практически бесполезны, а теперь зрителям будет комфортнее.

«Ряды расположат так, что теперь со всех мест видно сцену. Кроме этого, в зале появилось новое звуковое решение: одни колонки разместили под сценой, другие подвесили к потолку. Также колонки будут установлены под балконами. А за счет того, что убрали потолок за сценой, звук теперь будет частично отражаться в концертный зал, частично уходить в чердачное пространство. Это позволит избежать эха»,— отметил Алексей Фомин.