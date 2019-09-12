Врачей дзержинской больницы задержали за продажу бесплатного оборудования

Главного врача одной из нижегородских районных больниц (ЦРБ) и хирурга Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Дзержинске задержали 11 сентября по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокутарура.

По версии следствия, в 2015-2016 годах главврач ЦРБ занимал должность заведующего отделом в БСМП в Дзержинске. Подозреваемые готовились провести пациенту операцию, для этого необходимо было медицинское оборудование. Оно предоставлялось бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, но завотделением и хирург убедили пациента купить медизделие за 120 тыс. руб. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использование служебного положения»).

«Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств иных аналогичных эпизодов преступной деятельности, проведены обыски по месту жительства и работы врачей»,– сообщает нижегородское управление МВД. Сегодня Нижегородский райсуд примет решение о заключении подозреваемых под стражу.

Напомним, в феврале 2019 года в отношении врачей БСМП было возбуждено уголовное дело из-за продажи ими дорогостоящих металлических имплантов, которые должны были предоставляться пациентам бесплатно. Деньги были получены со 175 человек.

Анастасия Еремина