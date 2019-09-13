Кремль: идея Грефа о повышении зарплат полиции за счет сокращения штата заслуживает внимания

Предложение главы Сбербанка Германа Грефа о повышении зарплат полицейским при сокращении их численности заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас какие-либо позиций на эту тему «озвучить невозможно».

«Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна… Безусловно, это заслуживает внимания»,— заявил господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Ранее сегодня, выступая на Московском финансовом форуме, глава Сбербанка предложил поднять зарплату полиции в 3–4 раза за счет сокращения численности сотрудников. «Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить»,— сказал господин Греф (цитата по «РИА Новости»).