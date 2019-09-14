Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 54 года председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву

Его поздравляет ректор СПбГУ Николай Кропачев:

— Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! От имени коллектива Санкт-Петербургского государственного университета поздравляю Вас с днем рождения! Надеюсь, что сегодня, принимая поздравления от друзей и коллег, Вы с теплотой вспоминаете годы, проведенные в Санкт-Петербургском университете, своих однокурсников, преподавателей, а также благодарных студентов, спешивших на Ваши лекции. В своем плотном графике Вы находите время на то, чтобы уделять внимание родному университету, активно участвуете в жизни alma mater. Позвольте пожелать Вам здоровья, новых успехов, воплощения в жизнь самых передовых идей!

Поздравление передает ректор ГИТИСа Григорий Заславский:

— Я держу в руках подписанную Дмитрием Анатольевичем Медведевым «Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года» и понимаю, что, помимо личных слов благодарности, совершенно корыстных,— за визит в ГИТИС в Татьянин день и хороший разговор со студентами, за подаренные нашему институту тренажеры,— имею возможность «подняться над суетой» и сказать спасибо за недавнее возвращение образовательных кредитов в России и вот сейчас — за то, что экспорт образования выведен в первый ряд государственных забот. Спасибо за движение вперед! Позвольте пожелать здоровья, вдохновения и азарта во всем!

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

15 сентября исполняется 78 лет спецпредставителю президента по взаимодействию с Форумом стран—экспортеров газа, председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову

Его поздравляет член координационного комитета форума «Петербургский диалог», президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко:

— Дорогой Виктор Алексеевич, для меня большая честь поздравить Вас с днем рождения. Представляю, сколько Ваших друзей, родных, соратников могли оказаться на моем месте! И те, с кем Вы трудились в Ленинградской области, поднимали из руин сельское хозяйство, делали отстающие районы и область передовыми. Потом были новые важные прорывные участки государственной службы, а назначение премьер-министром стало подтверждением высокого профессионализма, порядочности, умения сплотить вокруг себя достойных людей для решения судьбоносных для нашей страны задач. И сегодня Вы один из самых востребованных людей в России: председатель совета директоров «Газпрома», представитель президента по взаимодействию с мировыми экспортерами газа. Особое слово — о Вашем руководстве «Петербургским диалогом» Россия—Германия, где мы с коллегами видим Вас каждый день. Такт, глубина, демократизм, дипломатическое чутье создают столь нужную атмосферу доверия, принципиальности и перспективы в отношениях двух стран. Будьте здоровы, счастливы, оставайтесь таким же сильным и молодым. Поклон Зое Михайловне, мы знаем, кто Вас вдохновляет.

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