Суд отклонил жалобу о задержании участников митинга против нижегородского гидроузла

Нижегородский областной суд отклонил частную жалобу активиста Владислава Барабанова и еще троих участников согласованного митинга против строительства низконапорного гидроузла в Балахне на действия полиции. Как рассказал “Ъ-Приволжье” адвокат Алексей Матасов, на акции протеста 20 апреля полицейские попросили его доверителей, стоявших с красно-черными флагами, показать документы и объяснить их участие в акции протеста. Объяснить свои требования полицейские отказались, отметил господин Матасов.

После недолгих пререканий с активистами сотрудники правоохранительных органов задержали Владислава Барабанова с его девушкой Марией, приятелем и несовершеннолетним участником митинга. Их доставили в отдел полиции в Балахне и повторно опросили об их деятельности. Спустя три часа активистов отпустили без объяснений причин задержания.

Действия полиции они решили обжаловать как незаконные сначала в Нижегородском районном суде, под юрисдикцией которого находится областное управление МВД, ответственное за районные отделы. Однако суд отказал активистам в жалобе, решив, что в его юрисдикции проживают не все заявители. Апелляция областного суда подтвердила решение первой инстанции, теперь адвокат активистов намерен обжаловать его в кассации.

Напомним, в митинге против строительства низконапорного гидроузла в Балахне приняли участие свыше 500 человек. Они потребовали исключить гидротехническое сооружение из целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010—2020 годы)». Возведение гидроузла стоимостью 43,5 млрд руб. рассматривается альтернативой повышения уровня Чебоксарской ГЭС до 68-ой отметки и призвано решить проблемы судоходства из-за обмелевшей Волги. Противники строительства и экологи опасаются затопления жилых и промышленных территорий и предлагают другие варианты, например, строительство третьей очереди шлюзов Нижегородской ГЭС. Впрочем, из-за срыва сроков проектирования водохранилища возведение гидроузла откладывается до 2024-го года.

Добавим, 22-летний Владислав Барабанов участвовал в несанкционированной акции протеста в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Его вместе с другими активистами задержала полиция, а 5 августа Пресненский суд арестовал его до 27 сентября по обвинению в массовых беспорядках по ч.2. ст. 212 УК РФ. По данным следствия, господин Барабанов координировал действия толпы в районе Петровского бульвара. В сентябре уголовное преследование Владислава Барабанова и других активистов прекратили.

Владимир Зубарев