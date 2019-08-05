Суд арестовал нижегородца за участие в акции протеста 27 июля

Сегодня Пресненский суд Москвы арестовал 22-летнего жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова. Его задержали в столице в субботу 27 июля на несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Следствие считает, что Владислав Барабанов координировал действия толпы. «Согласно видеозаписи, которая имеется в материалах дела, Барабанов координировал действия толпы в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля в районе Петровского бульвара»,— рассказала судья Екатерина Кириченко. Она поинтересовалась, как Владислав Барабанов оказался в Москве и на что живет, но обвиняемый отказался отвечать на вопросы суда, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя на основании ст. 51 Конституции РФ.
Владислав Барабанов пробудет под стражей до 27 сентября.