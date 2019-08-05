Суд арестовал нижегородца за участие в акции протеста 27 июля

Сегодня Пресненский суд Москвы арестовал 22-летнего жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова. Его задержали в столице в субботу 27 июля на несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Следствие считает, что Владислав Барабанов координировал действия толпы. «Согласно видеозаписи, которая имеется в материалах дела, Барабанов координировал действия толпы в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля в районе Петровского бульвара»,— рассказала судья Екатерина Кириченко. Она поинтересовалась, как Владислав Барабанов оказался в Москве и на что живет, но обвиняемый отказался отвечать на вопросы суда, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя на основании ст. 51 Конституции РФ.

Владислав Барабанов пробудет под стражей до 27 сентября.

Ирина Андреева