Cadillac представил новый седан CT4

Cadillac CT4 Premium Luxury. Фото: Cadillac

Cadillac CT4 Premium Luxury. Фото: Cadillac

Cadillac CT4 Premium Luxury. Фото: Cadillac

Автомобиль построен на заднеприводной платформе Alpha, но в качестве опции для машины доступен полный привод. В линейку моторов вошли бензиновые 241-сильный 2-литровый турбомотор (сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач) и 313-сильный 2,7-литровый агрегат, который работает с 9-ступенчатым «автоматом».

Для Cadillac CT4 предусмотрены несколько вариантов оснащения — Luxury и Premium Luxury и Sport и CT4-V — которые отличаются внешним декором кузова и отделкой салона.

Напомним, премьера 320-сильного спортивного седана Cadillac CT4-V состоялась в мае 2019 года.