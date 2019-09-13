Ракеты взорвались самостоятельно

Комсомольский-на-Амуре гарнизонный военный суд отказался привлекать к материальной ответственности трех офицеров, служивших в войсковой части в Хабаровском крае, где два года назад загорелся склад с авиационными ракетами. С требованиями наказать ответственных за хранилище боеприпасов в суд обратился командир этой части, однако «воспитать рублем» подчиненных не получилось, поскольку экспертиза установила: ракеты взорвались сами по себе.

Возгорание на складе ракетного вооружения, расположенном на территории войсковой части в Хабаровском крае, произошло 29 июля 2017 года. Пожар был локализован спустя примерно час после возникновения, в результате происшествия никто не пострадал, эвакуация ближайших населенных пунктов не проводилась. Военный следственный отдел СКР по Комсомольску-на-Амуре возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), однако спустя почти год оно было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Тем не менее командир войсковой части, которой принадлежал склад, направил в Комсомольский-на-Амуре гарнизонный военный суд иски к начальнику хранилища и двум его подчиненным, требуя привлечь их к материальной ответственности за ЧП в размере одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет.

Суд установил, что государству причинен крупный ущерб, однако виновными ответчиков не признал, отметив, что «недобросовестного или небрежного отношения воинских должностных лиц к службе не установлено».

Как отмечается в судебном решении, командир части посчитал, что его подчиненные нарушили правила хранения боеприпасов. В частности, хранили на складе боевые ракеты с истекшим сроком годности. В интересах Минобороны РФ суд не указывает количество поврежденных боеприпасов, которые в момент пожара находились на складе.

Из заключения экспертов, на которое ссылается суд, следует, что у ракет с истекшим сроком годности могли быть повреждены мембраны, защищающие пороховые двигатели.

В заключении экспертов ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы ''Испытательная пожарная лаборатория''», на которое ссылается суд, отмечается, что возможной причиной возгорания в хранилище явилось нештатное срабатывание порохового двигателя одной из ракет. А оно могло произойти в результате самовозгорания. При этом в помещении, в котором произошел пожар, хранились боевые ракеты с истекшим назначенным сроком службы, которые ранее полагалось сдать в довольствующую войсковую часть-арсенал»,— следует из искового заявления.

Суд установил, что авиационный склад проверялся незадолго до пожара, 3 июля 2017 года был проведен контроль условий хранения ракет, который не выявил нарушений. Также не было обнаружено каких-либо дефектов в электропроводке, наличие которых проверили сразу после пожара. Кроме того, в момент пожара хранилище было обесточено, склад не вскрывался с 19 июля.

Опять же некого привлечь и за «профнепригодные» ракеты — просто потому, что запреты на хранение таких боеприпасов в руководящих документах отсутствовали.

Следствие и суд пришли к выводу, что действия всех трех военнослужащих не привели к пожару. Также не было обнаружено прямой причинной связи между ЧП и выявленными ранее нарушениями требований пожарной безопасности.

Майя Зорина, Благовещенск