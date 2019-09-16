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00:04
Главные анонсы 16 сентября
15/09
Минкульт планирует субсидировать иностранные кинокомпании для съемок в России
00:50
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
02:37
Цена нефти марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8% после сокращения добычи Саудовской Аравией
04:07
Россия, Турция и Иран на саммите в Анкаре обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии
03:31
«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов
03:00
Трамп распорядился выделить нефть из резервов США для стабилизации ситуации на рынке после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
02:27
Чемезов: опытная сеть технологии 5G на российском оборудовании может быть запущена в 2022-2023 годах
01:33
Борис Джонсон уверен в возможности заключить сделку с ЕС по «Брексит» в ближайшие недели
01:10
Четверо детей и четверо взрослых погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске
00:30
В результате ДТП в Чечне шесть человек погибли и двое пострадали
00:13
СМИ: Саудовская Аравия планирует восстановить нефтедобычу на треть к вечеру понедельника
15/09
Кувейт усиливает охрану своих нефтяных предприятий после атак на НПЗ Саудовской Аравии
15/09
Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в Сирии
15/09
Выборы президента Алжира назначены на 12 декабря
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Яблоки с творогом
Журнал "Огонёк"
№36
от
16.09.2019
, стр. 43
Яблоки 4 шт.
Тыква 60 г
Творог 100 г
Сахар 1 ч. л.
Корица 1/2 ч. л.
Грецкие орехи 60 г
Печенье или овсяные хлопья 2 ст. л.
Растительное масло, соль
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Фотоагентство
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