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Яблоки с творогом

Журнал "Огонёк" от , стр. 43
  • Яблоки 4 шт.
  • Тыква 60 г
  • Творог 100 г
  • Сахар 1 ч. л.
  • Корица 1/2 ч. л.
  • Грецкие орехи 60 г
  • Печенье или овсяные хлопья 2 ст. л.
  • Растительное масло, соль
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