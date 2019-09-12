Прокуратура попросила шесть лет колонии за вывих плеча омоновцу

Прокурор в суде потребовала лишить свободы актера, бывшего сотрудника Росгвардии Павла Устинова. По версии обвинения, на несанцкионированной акции протеста в центре Москвы 3 августа он сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо сотруднику ОМОН. Сам господин Устинов свою вину не признает. По его словам, он не участвовал в акции протеста.

По мнению гособвинителя, вина подсудимого полностью доказана, а его исправление возможно только в условиях изоляции от общества в колонии общего режима. По ее мнению, в показаниях Павла Устинова были нестыковки. «Он говорил, что оказался в месте поведения акции случайно, он встречался там с кем-то по поводу трудоустройства. Но мы так и не увидели в суде того, с кем именно он встречался. Да и странное время для встречи он выбрал»,— сказала прокурор (цитата по ТАСС). По ее словам, потерпевший Александр Лягин находился на лечении три недели.

Господин Устинов в суде утверждал, что попал на акцию протеста случайно, а шел на встречу по поводу трудоустройства. Он отмечал, что сам работал в Росгвардии, в том числе в ходе чемпионата мира по футболу. «Я физически не мог причинить вред человеку, который гораздо крупнее меня. Я не оказывал сопротивления, меня притащили к автобусу, я поднял руки вверх. После этого меня повалили и затолкали в автобус полиции»,— рассказал обвиняемый.

Суд планирует огласить приговор господину Устинову завтра, 13 сентября.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции протеста. На каждом из них задержали более тысячи человек. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько человек приговорили к реальным срокам по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти.

О реакции властей на акции протеста — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».