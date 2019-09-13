Алексея Навального и в Сибири нашли

Оперативники Следственного комитета провели обыски в новосибирском штабе Алексея Навального и в квартирах его сотрудников, которые считаются свидетелями по уголовному делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Силовики выломали двери, изъяли ноутбуки, компьютеры, документы, телефоны и банковские карты. В региональном СКР от комментариев отказались. Юристы отмечают, что такое поведение силовиков — это «излишняя силовая демонстрация», а все те, у кого проходили обыски, имеют право подать жалобу на действия правоохранительных органов.



Вчера в Новосибирске прошли обыски в штабе Алексея Навального, а также в квартирах его координатора Сергея Бойко и сотрудника штаба Полины Голобоковой. Изъяты техника, рабочие и личные документы сторонников господина Навального, сами они допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении ФБК об отмывании денег во втором отделе по расследованию особо важных дел управления СКР.

В начале августа СКР возбудил уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на сумму около 1 млрд руб. Дело открыли в связи с совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, получили от третьих лиц деньги в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами соучастники через банкоматы в Москве якобы внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они перевели деньги на текущие расчетные счета ФБК.

Несмотря на то что штаб работает с 12:00, около 10:00 11 силовиков постучали в двери штаба Алексея Навального, где в тот момент находилась только юрист Анжелика Чернявская. «Я попросила предъявить основания. Мне ответили, что есть некое постановление и сейчас мне его принесут. После этого они начали выламывать дверь кувалдой, зашли. Я думала, что меня повалят, показала удостоверение адвоката»,— рассказала позже “Ъ” госпожа Чернявская. Только после этого ей предъявили постановление об обыске. По ее словам, оперативники вели себя корректно: «Никто меня не бил, не связывал, но забрали очень много, ущерб будет колоссальный». По ее подсчетам, силовики изъяли более десяти ноутбуков, компьютеры, ее личные бумаги и документы, связанные с ведением избирательного счета во время предвыборной кампании Сергея Бойко (8 сентября он участвовал в выборах мэра Новосибирска и занял второе место с результатом 18,56% голосов). Адвокат уверена, что следователи искали следы незаконных финансовых операций, «изымали технику и бумаги, которые могли об этом свидетельствовать». Обыск длился более семи часов.

В квартирах сотрудников штаба оперативники управились быстрее. Небольшая задержка была связана лишь с тем, что сторонники Навального отказались добровольно пускать силовиков в свои жилища. Двери в тамбур, где находится квартира Полины Голобоковой, взломали, двери в квартиру она открыла сама. «Непонятно, что они искали, они переворачивали все вплоть до нижнего белья. У Полины изъяли телефоны, часы apple watch, роутер, все банковские карты и блокноты, ноутбук у нее был в штабе. Сняли копию всех страниц загранпаспорта, удостоверения доверенного лица кандидата на пост мэра Сергея Бойко»,— рассказал “Ъ” еще один сотрудник штаба Кирилл Левченко.

Сергей Бойко оперативникам дверь не открыл. Пока они, заклеив глазок, ломали двери его квартиры, экс-кандидат в мэры Новосибирска вел прямую трансляцию в своем youtube-канале. Он продемонстрировал, как отправил с балкона дрон с жесткими дисками и флешками с «ценной информацией своим друзьям». Выломать двери силовики не успели, к Сергею Бойко подъехала его адвокат Александра Лаптева, оперативники вошли в квартиру вместе с ней. Обыск длился около пяти часов. Следователи тщательно осмотрели не только оргтехнику и документы, но и личные вещи свидетеля «под подозрением». В 16:50 господин Бойко с супругой Кристиной Ждановой и адвокатом в сопровождении силовиков проследовали в автомобиль и уехали на допрос в управление СКР. «Едем с адвокатами. Обыск был по уголовному делу, пока мы выступаем в качестве свидетелей. У меня телефон забрали и технику из дома»,— сказал Сергей Бойко в прямой трансляции блогера Тимура Ханова.

Позже финансовый уполномоченный кандидата Елена Носковец сообщила “Ъ”, что Сергея Бойко отпустили из следственного комитета и он находится сейчас в надежном месте».

В следственном комитете “Ъ” отказались прояснить ситуацию. «Мы не даем никаких комментариев вообще»,— сказал “Ъ” старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин.

Отметим, что обыски прошли в нескольких крупных сибирских городах. Силовики проверили иркутский штаб Алексея Навального, квартиры координатора Антона Жуковца и волонтера Сергея Горкунова, изъяли документы в омском штабе и квартирах сотрудников Евгения Рудковского и Даниила Чебыкина. В Томске силовики пришли к координатору штаба Ксении Фадеевой и сотруднику Андрею Фатееву. Обыски прошли также в Кемерово и Красноярске.

Соратник господина Навального Леонид Волков написал в своем твиттере, что все происходящее в регионах — «обычный и привычный уже террористический акт, просто в особо крупных размерах и в этот раз хорошо организованный. Напугать и ограбить — вот две задачи, которые государство ставит перед собой. Не только в отношении штабов Навального, кстати!» — говорится в сообщении.

Управляющий партнер юридического бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева полагает, что подобное поведение сотрудников ведомства при обысках — это «излишняя силовая демонстрация». «Участники обысков имеют право подать жалобу на действия правоохранительных органов, потому что, когда группа быстрого реагирования вскрывает двери, у них должна быть обоснованная причина, например, подозреваемый может скрыться или уничтожить доказательства»,— говорит Ирина Гребнева. Эксперт отмечает, что обычно такой прием используется для оказания психологического давления. «В случае подачи жалобы будет проведена служебная проверка обоснованности таких действий — привлечения силовой поддержки, выламывания дверей и почему при расследовании экономического преступления применялись такие кардинальные меры»,— говорит эксперт.

Юлия Сасевич