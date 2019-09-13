Спикер остался в районе

Председатель челябинской городской думы Станислав Мошаров заявил, что не будет переизбираться в новый созыв, но продолжит работать в статусе рядового депутата совета Ленинского района. После сложения полномочий спикера господин Мошаров лишится статуса президента Союза российских городов и должности руководителя организации «Города Урала», однако до 2020 года продолжит работать в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Политологи считают, что Станислав Мошаров отказался от работы в гордуме в пользу более перспективной должности в руководстве Челябинска или области. Его место должен занять человек, не связанный с элитными группами города, говорят эксперты.



Председатель челябинской городской думы Станислав Мошаров заявил о нежелании переизбираться в горсобрание. Об этом он сообщил в своем Instagram. «Я принял решение оставить работу в городской думе. Десять лет на месте председателя были для меня непростыми, но в то же время активными, насыщенными и очень интересными. Горжусь многими думскими решениями. Особенно, когда вижу их реальное воплощение»,— написал господин Мошаров. На муниципальных выборах 8 сентября он победил по седьмому одномандатному округу в Ленинском районе, набрав 43% голосов избирателей. Депутат сообщил, что останется в райсовете и не будет избираться в гордуму. «Сейчас я вижу продолжение своей профессиональной деятельности в другой сфере. Надо идти дальше, делать больше. Обязательно сосредоточусь на работе в районе. Ведь меня выбрали люди, которые доверяют мне, надеются на меня»,— отметил господин Мошаров. Также он заявил URA.ru, что не будет претендовать на место спикера райсовета.

Станислав Мошаров член президиума регионального отделения партии «Единая Россия». В 2010 году был избран главой Челябинска. В рамках одноглавой системы управления этот пост был совмещен с должностью председателя городской думы. В октябре 2014 был переизбран на второй срок полномочий главы. В июле 2015 года в связи с реформой местного самоуправления Станислав Мошаров был вновь выбран на должность председателя гордумы.

Работу спикера гордумы Станислав Мошаров совмещает с руководящими должностями в российских и международных политических объединениях. Он является президентом Союза российских городов, главой организации «Города Урала», вице-президентом Международной ассамблеи столиц и крупных городов. Все эти посты господин Мошаров потеряет после сложения полномочий спикера гордумы. Однако он сможет остаться в российской делегации конгресса местных и региональных властей Совета Европы до 2020 года, потому что устав этой организации разрешает членство тем, кто не занимает высокую должность в органах местного самоуправления.

На следующей неделе состоятся заседания райсовета, на которых будут определены делегаты от районов в гордуму. Собеседник “Ъ-Южный Урал” в представительном органе сообщил, что помимо смены спикера в горсобрании произойдет ряд организационных изменений. Планируется, что в новом созыве будет один заместитель председателя, возможно, его не будет вовсе, и взаимодействовать со спикером будут непосредственно председатели постоянных комиссий. «Скорее всего, количество заместителей будет сокращено. В этом созыве было три заместителя, есть мнение, что это переизбыток. До этого созыва был один первый заместитель, и этого было вполне достаточно»,— сообщил источник. Кроме того, рассматривается вопрос о сокращении количества постоянных депутатских комиссий. В частности, планируется, что объединят в одну комиссии по бюджету и экономике. В городской думе предполагают, что состав депутатов обновится на 70–75%.

По данным директора Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергея Зырянова, Станислав Мошаров отказался от мандата депутата челябинской гордумы в пользу более перспективной работы. «По имеющейся у меня информации, у него есть предложения по интересной деятельности. Она не предполагает, что он будет активно работать как депутат городской думы или председатель. После того как пройдут все решения по составу гордумы, будет более подробная информация о его трудоустройстве»,— говорит господин Зырянов. По его мнению, наиболее вероятная кандидатура на пост спикера новой гордумы — действующий заместитель председателя городского собрания Сергей Овчинников. «Решение будет приниматься на уровне регионального отделения “Единой России”, поскольку ее депутаты имеют абсолютное большинство в районных советах и будут иметь большинство в городской думе. Этого большинства достаточно, чтобы провести свою кандидатуру на должность председателя. Эта кандидатура будет обязательно согласовываться с губернатором Алексеем Текслером»,— считает Сергей Зырянов.

Политолог Андрей Лавров считает, что Сергей Овчинников как представитель клана «советско-калининской группы» не сможет стать спикером горсобрания из-за своей связи с челябинскими элитами. «Есть попытка сформировать думу, которая будет строиться не по кланово-феодальным принципам, когда элитные группы распиливают зоны влияния, а по принципу общей работы. Инициатива идет от избранного губернатора через и.о. главы города Наталью Котову. Председателем будет какая-то новая, во многом неожиданная фигура, не самая засвеченная»,— предполагает господин Лавров.

Карина Кальярова