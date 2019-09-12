Бывшего замглавы «МРСК Северо-Запада» судят по делу о взятке в размере более 70 млн рублей

Сыктывкарский городской суд начал рассмотрение дела бывшего заместителя руководителя ПАО «МРСК Северо-Запада» Павла Ширяева, обвиняемого по ч.5,6 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах). В силу того, что фигурант признал свою вину и заключил досудебное соглашение, дело выделено в отдельное производство, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, в 2014-2018 годах Ширяев и его непосредственный руководитель — экс-гендиректор «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин — получили от представителей коммерческих организаций так называемые «откаты» на общую сумму более 70 млн рублей за содействие, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между компаниями и «МРСК Северо-Запада». Часть полученных преступным путем денежных средств была легализована.

“Ъ-СПб” писал, что в августе текущего года дело об «откатах» бывших топ-менеджеров «МРСК Северо-Запада» прокуратура вернула на доследование для «устранения выявленных недостатков».