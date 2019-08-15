Прокуратура вернула на доследование дело об «откатах» бывших топ - менеджеров «МРСК Северо-Запада»

Прокуратура Коми вернула следствию уголовное дело в отношении бывших должностных лиц ПАО «МРСК Северо-Запада». Об этом сообщает «Интерфакс», уточняя, что планируется провести дополнительное расследование для «устранения выявленных недостатков».

Ранее следствие расследование завершило, но обвинительное заключение утверждено не было.

Напомним, что по обвинению в коммерческом подкупе весной прошлого года был арестован гендиректор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин. Он обвиняется в коррупционных преступлениях. В частности, следствие вменяло бывшим топ-менеджерам ПАО «МРСК Северо-Запада» и его филиала «Комиэнерго» получение «откатов» на общую сумму 50 млн рублей в разных регионах России. Летягин свою вину не признает, содержится под стражей.