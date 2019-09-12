Firefox сможет обходить блокировки сайтов

Firefox успешно испытала новый протокол шифрования DNS-over-HTTPS (DoH), говорится в блоге компании. Этот протокол в перспективе можно использовать для обхода блокировок Роскомнадзора, отмечает издание CNews.

Функция будет доступна для пользователей бразуера в США, информации о запуске в других странах нет.

Возможность обходить блокировку появилась, так как все DNS-запросы при работе протокола будут передаваться в зашифрованном виде, изменятся также будут заблокированные IP-адреса.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, закон вступит в силу с 1 ноября (за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года). Закон предполагает, что в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Блокировкой запрещенного контента будет заниматься Роскомнадзор.

Позже участники рынка и РСПП раскритиковали ряд проектов нормативных актов, подготовленных Минкомсвязью для реализации закона. Эксперты высказали мнение, что ряд прописанных в документах правил может привести к снижению скорости доступа к сайтам и значительно увеличить затраты операторов.

О том, почему бизнес не поддержал проект приказа Минкомсвязи,— в публикации “Ъ”.