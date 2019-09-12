Рим снял с фанатов ЦСКА ответственность

Власти Рима нашли четверых ответственных за аварию на эскалаторе на станции метро «Репубблика» в октябре прошлого года. Тогда, напомним, пострадали порядка 30 российских болельщиков, и инцидент вызвал общественный резонанс. В результате расследования транспортного ведомства и римской прокуратуры выяснилось, что помимо «Репубблика» многие другие станции римского метро небезопасны для пассажиров.

23 октября 2018 года на одной из центральных станций римского метро — «Репубблика» — произошла авария на эскалаторе, в результате чего пострадали порядка 30 россиян. В основном это были болельщики ЦСКА, приехавшие в Рим на матч с участием их команды. Они получили травмы разной тяжести.

Тогда итальянцы всячески выражали сочувствие пострадавшим, профессиональная помощь была оперативно оказана всем нуждавшимся. В то же время в адрес российских болельщиков были выдвинуты обвинения, что якобы они сами и раскачали эскалатор танцами и прыжками. Первым эту версию высказал возглавлявший тогда МВД Италии Маттео Сальвини, который сейчас ушел в оппозицию. Россияне эту версию отрицали, и их поддержали многочисленные свидетели происшедшего.

Правоту пострадавших подтвердила проведенная Министерством транспорта и прокуратурой Рима проверка безопасности столичных станций метрополитена. О ее исходе можно было догадаться уже потому, что сразу после случившегося станция «Репубблика» была закрыта на 246 дней — до конца июня. На длительный период закрывались и другие центральные станции — «Испания» и «Барберини», а на станции «Фламиния» нельзя было пользоваться эскалатором.

В четверг полицейское управление сообщило: установлены четыре человека, виновные в аварийном состоянии ряда станций римского метро.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что именно расследование инцидента на станции «Репубблика» помогло обнаружить целую сеть преступных нарушений в работе римской транспортной компании АТAC и метрополитена итальянской столицы. Четверым обвиняемым, имена которых не называются, инкриминируется мошенничество с госзакупками, а также причинение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. По данным газеты Corriere della Sera, все четверо отстранены от работы.

Елена Пушкарская, Рим