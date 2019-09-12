Суд подтвердил выводы Челябинского УФАС о нарушениях при проведении аукциона на добычу золота

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность выводов регионального управления ФАС РФ о нарушения при проведении аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота из месторождений на Михайловской россыпи в Пластовском районе. Предписание ведомства пытались обжаловать, департамент по недропользованию по УрФО в лице отдела геологии и лицензирования Уралнедра по Челябинской области и участник торгов, в том числе недопущенные, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства региона.

В феврале этого года УФАС установило при проведении аукциона, в частности при рассмотрении заявок участников, не был обеспечен равный подход. Так, к участию в конкурсе допустили ООО «Сисим» и «Артель старателей Июсская», которое признали победителем при несоответствии названий электронных копий документов описи, прилагаемой в заявке. При этом на основании аналогичного нарушения была отклонена заявка ООО «Миасский прииск». Антимонопольное ведомство выдало Уралнедрам предписание об отмене протоколов заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок и по предоставлению права пользования недрами.

Иск департамента к УФАС суд объединил с заявлением не допущенного до аукциона участника- «Еткульзолото», которое ранее обращалось в УФАС. По этой жалобе ведомство не нашло оснований для выдачи предписания. В результате суд не нашел оснований для удовлетворения требований департамента и «Артели старателей Июсская». При этом тем самым, согласившись с выводами к которым пришел антимонопольный орган при рассмотрении жалобы ООО «Миасский прииск». Требования «Еткульзолота» частично удовлетворены: результаты торгов и действия Уралнедр по определению «Артели старателей Июсская» победителем признаны недействительными.