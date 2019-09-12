ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Вступило в силу решение Евросоюза о продлении до 15 марта 2020 года санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в сообщении Совета ЕС. Европейские активы находящихся в списке людей и компаний заморожены, им также ограничен въезд в страны ЕС.
Само решение было принято лидерами Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе, прошедшего 20 июня.
Напомним, ЕС ввел санкции в отношении граждан и юридических лиц РФ в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Затем действие санкций неоднократно продлевалось.
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