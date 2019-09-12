В здании гостиницы «Юбилейная» в Ижевске разместят центр развития предпринимательства

Из гостиницы «Юбилейная» в Ижевске, владельцем которой является правительство Удмуртии, сделают центр развития предпринимательства «Мой бизнес». Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер республики Александр Свинин.

«Сегодня гостиница "Юбилейная" генерирует нам по году убыток от 1 до 1,9 млн руб. Владение этим объектом имущества не несет за собой реализацию госфункций и социальных функций. По сути это коммерческая компания. Какой план? Пытались продать на торгах, но внятных предложений мы не получили. Можно использовать объект под размещение учреждений подведомственных. Все институты поддержки бизнеса размещаются сегодня у частных арендаторов — траты порядка 7 млн руб. Мы платим частникам, имея в собственности объект недвижимости, который несет убыток. У нас все институты поддержки бизнеса переедут в эту гостиницу "Юбилейная", и из нее сделают центр развития предпринимательства "Мой Бизнес", то есть то, что мы должны сделать по нацпроекту. Мы еще в модернизацию всего этого имущества деньги привлечем федеральные, не потратив средства республиканского бюджета. Начиная со следующего года мы будем сами себе платить за аренду этого здания»,— отметил господин Свинин. Он добавил, что центр откроется в середине декабря 2019 года.

Напомним, что в апреле 2018 года государственное унитарное предприятие Удмуртии «Гостиница "Юбилейная"» преобразовали в ООО с целью дальнейшей продажи. До этого глава региона Александр Бречалов назвал эту гостиницу примером неэффективного использования государственного имущества — тогда доход в бюджет города составлял 16 тыс. руб. в год.