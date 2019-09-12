ЗАО «Русская горно-металлургическая компания-Кубань» признано банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ЗАО «Русская горно-металлургическая компания-Кубань» («РГМК-Кубань»). В отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Евгений Кумов, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно документам краевого арбитража, с заявлением о признании ЗАО «РГМК-Кубань» банкротом обратилось ООО «Луксар».

Ранее “Ъ” писал, что в апреле этого года краевой арбитражный суд начал процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Русская горно-металлургическая компания Кубань». Требования московского «Луксара» к должнику измерялось в размере 8,2 млрд руб. (7 млрд руб. основного долга и 1,2 млрд руб. штрафных санкций). Кредитор получил право требования по договору цессии с ПАО «Промсвязьбанк». Крупный долг «РГМК-Кубань» возник по договору поручительства перед банками по обязательствам ООО «Ревякинский металлургический комбинат» и компании Flodinal Limited.

ЗАО «Русская горно-металлургическая компания-Кубань» занимается оптовой торговлей металлическими изделиями, выручка в 2017 году — 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 50 млн руб., актуальных данных об акционерах нет. По данным участников рынка, компания связана с московским РГМК, который входит в вертикально интегрированную корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» (бенефициар — Олег Мкртчян), РГМК является эксклюзивным торговым представителем ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского» и ОАО «Днепропетровский трубный завод».

Дмитрий Михеенко