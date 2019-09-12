В Москве прошла пресс-конференция, посвященная Международному форуму технологического развития «Технопром–2019»

В Москве в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная VII Международному форуму технологического развития «Технопром–2019», который пройдет в Новосибирске 18–20 сентября. В мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор компании «Бизнес-диалог» (оператор форума «Технопром–2019») Анатолий Кицура и исполнительный директор «Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования» Альбина Никконен.



Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил журналистам федеральных СМИ о мероприятиях и концепции форума, который в этом году пройдет под лозунгом «Наука новой эры: технологии трансформации». В основной повестке форума, отметил Андрей Травников, традиционно сочетаются темы, посвященные развитию науки и новых технологий, например биотехнологии, ядерные и современные химические, цифровые технологии, а также вопросы создания наилучших условий для технологического лидерства России и регионов.

В частности, значительное внимание уделено реализации национального проекта «Наука» и его корреляции с другими национальными проектами: «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство», с программой «Цифровая экономика».

При содействии «Опоры России» состоится первый Всероссийский съезд представителей преференциальных территорий «Территория будущего прорыва» по вопросам развития кластеров, наукоградов, технопарков, роли инновационных регионов в стратегии пространственного развития. Ряд форматов посвящен реализации «Национальной технологической инициативы». Будут рассмотрены такие темы, как цифровые модели, цифровые двойники, большие данные, роботизация, искусственный интеллект и другие.

Программой «Технопрома» этого года предусмотрено широкое обсуждение вопросов развития технологий трансформации, а также трансформации производств, бизнес-моделей, мышления, общества.

«Особое внимание будет уделено обсуждению роли и места в мировом пространстве и в развитии Российской Федерации НОЦ, математических центров, центров генетических технологий, а также синергии институтов технологического развития, цифровой трансформации социально-экономических систем, технологий управления. Это основные мероприятия нацпроекта „Наука“, которые вызывают наибольший интерес у российских регионов»,— подчеркнул глава Новосибирской области.

Также Андрей Травников сообщил, что на площадке «Технопрома» пройдет очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука», а завершится программа пленарной сессией «Таланты и возможности» с участием министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Губернатор также напомнил, что главным результатом форума «Технопром» во все годы было появление проектов реальной экономики: «Хороший инструмент — „Сибирская венчурная ярмарка“ — деловая площадка, на которой наши инноваторы находят бизнес-ангелов, превращают свои проекты в реальные стартапы».

В пресс-конференции 10 сентября также приняли участие исполнительный директор «Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования» Альбина Никконен и генеральный директор компании «Бизнес-диалог» (оператор форума «Технопром–2019») Анатолий Кицура. Они рассказали представителям СМИ об особенностях деловой программы форума в этом году, о выставке «Технопром–2019», «Сибирской венчурной ярмарке», которая традиционно является мероприятием-спутником «Технопрома», о планах организаторов по проведению мероприятия.

Форум «Технопром–2019» пройдет в Новосибирской области 18–20 сентября. В трехдневной программе: 500 спикеров, порядка 100 мероприятий. Ожидается около 8000 участников, в том числе 12 иностранных делегаций, в которые войдут более 100 иностранных гостей. Среди участников форума — представители Республики Беларусь, Малайзии, Социалистической Республики Вьетнам, Французской Республики, Республики Корея, Индии, КНР, ФРГ. Важная особенность форума «Технопром–2019» и показатель роста интереса к нему — появление в этом году в деловой программе мероприятий, проводимых совместно с зарубежными партнерами. В рамках форума в очередной раз пройдет выставка «Технопром–2019», которая является площадкой для наглядной демонстрации достижений в экономике и промышленности. Мероприятиями-спутниками «Технопрома» станут «Сибирская венчурная ярмарка» и Сибирский форум «Индустрия информационных систем». В экспозиции «Сибирской венчурной ярмарки» примут участие около 30 инновационных компаний преимущественно технологических секторов, деятельность которых связана с такими направлениями, как биомедицинские технологии и индивидуальная медицина, нанотехнологии и новые материалы, информационно-телекоммуникационные технологии, технологии робототехники и энергосбережение. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте форума «Технопром».

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