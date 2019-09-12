Гендиректор S7 Airlines покинул пост

Генеральным директором S7 Airlines назначен Вадим Клебанов. Как сообщает пресс-служба компании, назначение состоялось 12 сентября. Владимир Объедков, возглавлявший последние десять лет S7 Airlines, будет руководить в холдинге проектом по развитию малой авиации.

Ранее господин Клебанов руководил авиакомпанией «Глобус», входящей в состав холдинга S7 Group. По данным компании, на новом посту он займется объединением авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус». Этот процесс планируется завершить в середине декабря. «Слияние произойдет путем перевода воздушного флота "Глобуса" в сертификат эксплуатанта "Сибири"»,— говорится в сообщении.

«Сибирь» и «Глобус», авиакомпании группы S7, в 2018 году перевезли около 16 млн пассажиров (+12% к 2017 году). Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях увеличился на 19,5% — до 11,5 млн человек, на международных — на 16% (4,4 млн пассажиров).

Оксана Павлова