В Петербург по электронной визе смогут приехать граждане 53 стран

Правительство России утвердило список стран, граждане которых смогут посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

В данный перечень вошли 53 государства, в том числе все страны Евросоюза. Электронную визу иностранным гражданам будут выдавать по решению МИД РФ на основании заявления, которое нужно заполнить на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок визы — до 30 календарных дней.

Напомним, что электронные визы для иностранцев начнут действовать в Петербурге и Ленобласти с 1 октября 2019 года.