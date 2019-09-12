Силовики пришли с обысками к активистам штабов Навального в Челябинске и Кургане

В Челябинске и Кургане сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к координаторам местных штабов Алексея Навального.

«Сегодня Следственный комитет приехал к Алексею Мезяеву и в наш штаб. Планируются обыски»,– сообщает штаб политика в Челябинске в своей группе во «ВКонтакте». По словам активистов, силовики уже приезжали 10 сентября к родителям координатора Алексея Мезяева, чтобы провести обыск в рамках уголовного дела против ФБК об отмывании денег. Но узнав, что он является кандидатом в депутаты районного совета, уехали. По данным руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, координатор штаба Навального Алексей Мезяев после обыска доставлен на допрос в качестве свидетеля в СК области.

В пресс-службе регионального следственного управления «Ъ-Южный Урал» сообщили, что не располагают информацией об этих фактах.

В Кургане, по данным местного штаба, силовики пришли с обысками к координатору Алексею Шварцу и стороннику Никите Ильину, у которого изъяли телефон и жесткие диски. С координатором долгое время не было связи, а перед этим он успел сообщить, что «силовики выпиливали ему балконную дверь». Также к Алексею Шварцу не пускали адвоката, но через несколько часов разрешили с ним встретиться.

Также стало известно, что сотрудники СК приходили к бабушке одной из сторонниц и искали ее личные вещи. Сейчас силовики проводят обыски в самом курганском штабе.

Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщает, что сегодня сотрудники правоохранительных органов одновременно проводят обыски в штабах, в домах сторонников Алексея Навального, а также активистов «Голоса» в 32 городах России.