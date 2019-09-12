«Ведомости»: «ВКонтакте» будет проверять книги на авторские права при загрузке

Социальная сеть «ВКонтакте» подписала антипиратский меморандум с крупными книжными издательствами «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес» и Ассоциацией по защите прав в интернете. Об этом «Ведомостям» сообщили представители этих организаций.

По словам собеседников газеты, «ВКонтакте» автоматизирует работу по поиску пиратских книг и введет предварительную проверку до загрузки файлов в соцсеть. Для этого будет использоваться специальная программа Copyright Check. Она будет сверять файл с легальными копиями, и если они не совпадут, пользователь не сможет выложить книгу. При проверке файлов будет использоваться база книжного интернет-магазина «Литрес»,а для аудиоверсий — сервис Biblio.

Эта мера, однако, не распространяется на ссылки, но большинство пиратского контента (80%) распространяется именно через загрузку. Контролировать процесс проверки и удаления файлов будет Ассоциация по защите прав в интернете, которая представляет интересы издательств. Новые правила могут начать действовать уже на следующей неделе.

Представитель «ВКонтакте» эту информацию не прокомментировал.

Напомним, 1 ноября 2018 года поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум. Он предполагает создание специального реестра с пиратскими ресурсами. Документ обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке. Со стороны правообладателей документ подписали «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «КиноПоиск», ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Со стороны интернет-компаний — «Яндекс», Mail.Ru Group (в том числе от лица «ВКонтакте» и «Одноклассников»), Rambler и Rutube. Соглашение действовало до 1 сентября 2019 года включительно, стороны договорились его продлить.

О последствиях принимаемых мер читайте в материале “Ъ” «Пиратов отрезают от трафика».