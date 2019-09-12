Татарстан оставят без кредитов

Власти Татарстана ожидают по итогам 2019 года рост валового регионального продукта (ВРП) на 1,3% — до 2,55 трлн руб. При этом в ближайшие три года экономика должна расти на 2–3%. Такой оптимистичный прогноз сделал вчера профильный республиканский министр Фарид Абдулганиев. Вместе с тем глава правительства Татарстана Алексей Песошин заявил, что Минфин России в 2020 году не будет выделять республике льготные кредиты для погашения бюджетного дефицита. Эксперты полагают, что оптимизация бюджетных расходов будет «сопровождаться поправками в налоговое законодательство, что не понравится ни среднему, ни малому предпринимательству».



Власти Татарстана рассчитывают, что региональная экономика в 2020–2022 годах будет расти на 2–3,3% ежегодно. Об этом вчера на заседании правительства заявил министр экономики республики Фарид Абдулганиев. По его словам, к концу 2019 года ВРП должен вырасти на 1,3% — до 2,55 трлн руб. По итогам первых семи месяцев рост оказался ниже — лишь 0,8%. Министр связал это с «замедлением темпа роста» мировой экономики и «геополитической напряженностью».

Господин Абдулганиев подчеркнул, что рост экономической активности в ближайшие три года должны обеспечить развитие обрабатывающих отраслей промышленности и реализация крупных инвестиционных проектов. В их числе он назвал новые производства на «Танеко», «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехиме» и другие. Министр также добавил, что сельское хозяйство в планируемый период будет расти на 1,9% ежегодно, строительный комплекс — на 0,2–3,5%. Розничная торговля будет увеличиваться на 1–2,5%. Также министр прогнозирует рост заработных плат.

При этом бюджет республики ближайшие три годы будет дефицитным. Как сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, в 2020 году доходы консолидированного бюджета запланированы в размере 279,1 млрд руб., расходы — 282 млрд руб. Дефицит составит 2,9 млрд руб. В 2022 году доходы и расходы должны вырасти до 292,7 млрд руб. и 295,3 млрд руб., соответственно. Дефицит — уменьшиться до 2,6 млрд руб. Стоит отметить, что в этом году дефицит запланирован в размере 23 млрд руб. В 2018 году бюджет Татарстана был исполнен с профицитом.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что «в России также отмечается тенденция сдержанного экономического роста». Дефицит республиканской казны он назвал «вынужденной мерой по объективным причинам»: «Но мы должны стремиться к его преодолению».

Господин Песошин также сообщил, что «Минфин России не планирует в следующем году выделять республике бюджетных кредитов». «В этой связи крайне важно, чтобы проект бюджета содержал реальные источники покрытия бюджетного дефицита»,— подчеркнул глава регионального правительства. В числе таких источников он назвал «расширение налогооблагаемой базы», ликвидацию задолженности по налогам и оптимизацию расходов.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отметил, что прогнозы властей Татарстана «не отличаются от общероссийских»: «Экономика республики сильно интегрирована в общероссийскую. Но показатели Татарстана неплохие. Республика в числе лидеров наравне с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем». В то же время господин Коренев считает, что вероятность добиться 3%-го роста ВРП в ближайшие три года «крайне невелика». «Нас ждет в той или иной степени мировой экономический кризис. А нефти особо расти некуда»,— указал он.

«Планы выглядят чрезмерно оптимистичными, и имеющихся возможностей у республики, скорее всего, будет недостаточно. Но то, что показатели не будут ниже, чем в 2018 или 2019 годах,— ожидать можно вполне»,— добавляет аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Он отмечает, что отказ федерального центра предоставлять льготные бюджетные кредиты Татарстану связан «с тотальной экономией в Кремле в пользу нацпроектов». По словам господина Антонова, «это означает, что перед правительством республики ставится амбициозная задача оптимизировать способы покрытия бюджетного дефицита». «Скорее всего, это будет сопровождаться поправками в налоговое законодательство, что не понравится ни среднему, ни малому предпринимательству. Также будет активизирована работа взыскательных органов»,— прогнозирует он.

Кирилл Антонов