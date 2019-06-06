Деньгами посольства оплатили недвижимость Расследовано дело о хищении в российской дипмиссии в Израиле

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении почти 50 млн руб. из средств российского посольства в Израиле. Махинации совершались под видом сделок по аренде имущества, по делу проходят бывший главный бухгалтер дипмиссии и две ее сообщницы.

СКР завершил расследование уголовного дела о хищении средств российского посольства в Израиле. Обвинение трем фигуранткам в зависимости от роли каждой предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, а также пособничество в этом преступлении), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По делу проходят Наталия Журавлева, ранее занимавшая должность главного бухгалтера российского посольства в Израиле, сотрудник дипмиссии Анна Сидорова и работница ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось.

Как говорится в материалах дела, с октября 2012 года по август 2014 года главбух Наталия Журавлева, Анна Сидорова и Ирина Лось, обманув руководство дипмиссии, оформили липовые распорядительные платежные документы, имитирующие реальные расчеты с контрагентами по оплате аренды недвижимости, а также оплату местных налогов и сборов, списали с валютных счетов посольства сумму, эквивалентную более чем 49 млн руб.

Похищенные деньги, по данным следствия, фигурантки потратили на недвижимость в Москве и Московской области.

В ходе следствия недвижимость была арестована в качестве обеспечительной меры возмещения ущерба по уголовному делу.

«Факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России, которые на протяжении всего следствия оказывали Следственному комитету России содействие в установлении всех обстоятельств совершенного преступления,— добавила Светлана Петренко.— В результате совместной работы собрана достаточная совокупность доказательств о причастности фигуранток к совершенному преступлению». Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Александр Александров