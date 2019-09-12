У миноритария одно название

В Тольятти зарегистрировано новое юрлицо — ООО «Тольяттиазот1993». Название компании созвучно с крупнейшим производителем аммиака в России ПАО «Тольяттиазот». Юрлицо никак не связано с действующими собственниками ТОАЗа, фирму зарегистрировал мелкий миноритарий завода Евгений Седыкин, ранее получивший условный срок за попытку рейдерского захвата химпредприятия. На ТОАЗе опасаются, что новое юрлицо может использоваться для мошеннических действий от имени компании. Юристы соглашаются, что такой сценарий вполне ­возможен.

Миноритарный акционер «Тольяттиазота» Евгений Седыкин, которому принадлежит 0,00019% акций предприятия, зарегистрировал ООО «Тольяттиазот1993», где он является директором и единственным участником. ООО «Тольяттиазот1993», по данным «СПАРК-Интерфакс», было создано 30 августа 2019 года. Уставный капитал фирмы, занимающейся деятельностью в области права, составляет 100 тыс. руб. На ТОАЗе уже заявили об опасениях, что новое юридическое лицо может использоваться для мошеннических действий от имени ПАО «Тольяттиазот».

Евгений Седыкин прежде попадался на мошеннических действиях в отношении тольяттинского химпредприятия. В июле 2017 года Красноглинский районный суд Самары признал его виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), ч. 1 ст. 170–1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РФ.Суд установил, что в ноябре 2015 года Седыкин организовал и провел ряд фиктивных общих собраний акционеров и фиктивных заседаний совета директоров ТОАЗа, на которых был избран совет директоров и генеральный директор, а также принят ряд нелегитимных решений, в том числе по распределению чистой прибыли предприятия. Были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о досрочном прекращении полномочий действующего исполнительного органа общества и назначении нового генерального директора. Арбитражный суд Самарской области также признал эти требования незаконными. Миноритарий ТОАЗа в итоге был приговорен к четырем годам условно ввиду возраста и состояния здоровья. Отметим, что Евгений Седыкин наряду с «Уралхимом» и самим «Тольяттиазотом» был признан потерпевшим по делу в отношении экс-руководителей тольяттинского предприятия и владельцев швейцарских компаний.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года по июль 2019 года и сопровождался множеством скандалов. По версии Следственного комитета РФ, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода якобы похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Сторона защиты отмечала, что за эти годы предприятие получило выручку более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержал грубые ошибки и был выполнен предвзятыми экспертами, привлеченными следователями.

В июле 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти приговорил обвиняемых к длительным срокам заключения (8,5 и 9 лет), однако сам ТОАЗ заявлял о намерении обжаловать решение, которое на предприятии считают элементом корпоративного конфликта.

Адвокат коллегии «Эккорп-Защита» Олег Никуленко полагает, что после регистрации Евгением Седыкиным нового юрлица говорить о высоких рисках формирования материального ущерба как для самого предприятия, так и для его контрагентов достаточно сложно. «Я не думаю, что, например, попытки перезаключения действующих договоров на вновь созданное юридическое лицо или заключение новых, предполагающих, что „Тольяттиазот1993“ действует от лица или в интересах предприятия, к которому оно не имеет отношения, смогут пройти через процедуры банальной проверки путем обращения к руководству ТоАЗа или даже к общедоступным базам данных, содержащих сведения об учредителях общества. Исключать риски мошенничества, конечно, нельзя, учитывая обстоятельства и наличие уголовных дел, возбужденных ранее в отношении учредителя»,— заявляет эксперт.

Партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев заявляет, что формально юридическое лицо ООО «Тольяттиазот1993» не может принимать никаких действий от ПАО «Тольяттиазот». «Несмотря на то что Евгений Седыкин является миноритарным акционером компании, его размер пакета акций является неконтролирующим и составляет лишь 0,00019% акций ТОАЗа. Это не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компанией. Но он в течение более 10 лет не оставляет попыток сместить руководство завода, проводя общие собрания акционеров, которые на поверку оказываются инсценировками и признаются нелегитимными. На сегодняшний день господин Седыкин поддерживает собственника „Уралхима“ Дмитрия Мазепина, чья компания является инициатором судебного преследования экс-руководства и акционеров завода. Эти действия также подрывают отношения предприятия с контрагентами, а так как „Тольяттиазот“ работает в режиме непрерывного производственного цикла, при любых отклонениях от него завод неизбежно несет миллионные убытки»,— считает господин Шеховцев. Cам господин Седыкин был недоступен для комментариев. Телефоны его новой компании «Тольяттиазот1993» не отвечали.

Андрей Сазонов