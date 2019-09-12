Авиаторы пролетели с договором

Арбитражный суд признал расторгнутым договор между краевой клинической больницей и тюменской авиакомпанией «СКОЛ» на оказание услуг санавиации. В 2018 году стороны заключили контракт стоимостью 246,6 млн руб. до 31 декабря 2020 года, финансирование которого осуществлялось из федерального бюджета. Но с текущего года Минздрав РФ больше не оплачивает стоимость дежурства воздушного судна на земле, которая оценивалась в 147,7 млн руб. В краевом минздраве говорят, что теперь часть расходов на санитарную авиацию несет региональный бюджет. Новый контракт заключен с этим же подрядчиком.



ООО «Авиакомпания „СКОЛ“» не смогло обжаловать в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции, которая признала расторгнутым договор на оказание авиационных услуг скорой медицинской помощи не территории Пермского края. Указанный договор авиакомпания заключила 26 июня 2018 года с ГБУЗ «Пермская краевая клиническая больница». Согласно его условиям, «СКОЛ» должен был оказывать авиационные услуги с использованием воздушного судна (вертолет Ми-8.— „Ъ-Прикамье“), оснащенного медицинским модулем, до 31 декабря 2020 года. Под термином «авиационная услуга» в документе понималось выполнение полетов для оказания скорой специализированной медицинской помощи, а также обеспечение готовности воздушного судна к их выполнению, то есть дежурство.

Из материалов арбитражного дела следует, что цена договора составляет 246,641 млн руб., в том числе 98,772 млн руб. непосредственно за полеты (из расчета 999 часов по цене 98,871 тыс. руб. за час) и 147,77 млн руб. за работу в режиме дежурства (из расчета 9,98 тыс. часов по цене 14 806 руб. за час). Оплата авиационных услуг происходила за счет субсидий из федерального бюджета. Соответствующее соглашение было заключено между минздравами РФ и Пермского края в феврале прошлого года. Спор, перешедший в судебную плоскость, возник после того, как в 2019 году, по условиям нового соглашения между федеральным и региональным ведомствами, были изменены условия предоставления субсидии. Теперь из субсидии была исключена оплата поддержания воздушного судна в готовности к выполнению санзадания.

Зимой этого года краевая больница предложила авиакомпании «СКОЛ» расторгнуть договор по соглашению сторон и заключить другой, по новым условиям предоставления субсидии. Авиаторы, в свою очередь, предложили заключить допсоглашение к действующему договору об изменении его существенных условий. В итоге учреждение здравоохранения обратилось в арбитраж с заявлением о признании договора недействующим. Ответчик с требованиями не согласился и настаивал на том, что больница не соблюдает претензионный порядок, поэтому иск должен быть оставлен без рассмотрения. При этом авиакомпания указала, что добросовестно исполняла требования договора, а новые условия существенно меняют его. Кроме того, изменение правил предоставления субсидий не является уважительной причиной для одностороннего отказа от исполнения договора.

В результате суд формально отказал в удовлетворении иска, но пришел к выводу, что фактически договор расторгнут через 10 дней после уведомления авиакомпании «СКОЛ», то есть 21 июня этого года. Суд указал, что согласно ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…» заказчик может отказаться от исполнения как договора, так и отдельных обязательств по нему, если это предусмотрено договором. В спорном госконтракте такой пункт есть. При этом в данном пункте не упоминается конкретных причин или оснований для отказа. Кроме того, суд отметил, что изменение порядка предоставления субсидий является обстоятельством, которое не зависит от воли сторон. Решение суда первой инстанции «СКОЛ» пытался обжаловать в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, но оно было оставлено без изменений.

Из материалов дела также следует, что в итоге 20 февраля 2019 года краевая больница заключила договор на оказание авиационных услуг скорой медпомощи с АО «Авиакомпания „Геликс“». Но уже 20 мая был заключен новый договор с авиакомпанией «СКОЛ» до 20 февраля следующего года. В краевом минздраве „Ъ-Прикамье“ пояснили, что теперь стоимость дежурства на земле включена в стоимость одного часа полета. В этом году к финансированию подключился региональный бюджет. В следующем отдельная оплата дежурства не планируется.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отмечает, что авиакомпания «СКОЛ», судя по всему, заинтересована в сохранении контракта на прежних условиях. Решение суда в пользу авиакомпании позволило бы ей рассчитывать на компенсацию за услуги с февраля по май 2019 года. «А так они потеряли деньги за этот период, поскольку в феврале контракт прекратил свое действие»,— пояснил господин Денисов.

Дмитрий Астахов