Деньги вывели за границу, не выходя из СИЗО Экс-владелец холдинга «Инагроком» второй раз предстанет перед судом

В Краснодаре начинается суд по уголовному делу Николая Озерова, экс-владельца группы компаний «Инагроком», обвиняемого в незаконных валютных операциях. По версии следствия, в 2015 году господин Озеров, находясь в СИЗО по другому уголовному делу, приказал директору подконтрольной компании перечислить €4 млн немецкой фирме Hettich с целью вывода средств за рубеж. Защита настаивает на том, что сделка по приобретению в Германии поливального оборудования была настоящей. В 2017 году Николай Озеров был осужден за преднамеренное банкротство и мошенничество.



В Первомайский суд Краснодара поступило уголовное дело в отношении Николая Озерова, обвиняемого по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов). Дата первого слушания не назначена. Николай Озеров — предприниматель из Краснодарского края, создатель холдинга «Инагроком», в который входили 15 компаний (мясокомбинат «Медведовский», агрофирмы «Нива», «Батуринское», «Колос», животноводческое предприятие «Племзавод “Индустриальный”», ООО «Южная строительная промышленная корпорация» и др.).

По версии обвинения, в октябре 2015 года Николай Озеров приказал Анне Бакшанской, гендиректору агрофирмы «Колос», заключить договор на поставку оросительных установок с компанией Hettich An- und Verkauf Import Export (Германия). Сумма сделки составляла €4 млн, фактически на счета немецкой фирмы было перечислено €3,35 млн, однако оборудование в Краснодарский край поставлено не было. Следствие полагает, что сделка была фиктивной с целью вывода за рубеж средств агрофирмы «Колос», которые господин Озеров намеревался присвоить.

Примечательно, что в момент обсуждения и заключения сделки Николай Озеров находился в СИЗО Ростова-на-Дону и, по версии обвинения, передавал распоряжения Анне Бакшанской через своего доверенного представителя, с которым связывался по телефону.

Защита Николая Озерова обращает внимание на то, что ни одна из проверок ФСИН не выявила, что предприниматель имел доступ к сотовой связи. По мнению адвоката обвиняемого Ольги Селиховой, активы холдинга «Инагроком» перешли к ООО «Рубеж безопасности», недружественной господину Озерову структуре, представитель которой Дмитрий Кропачев (новый директор агрофирмы «Колос») необоснованно обвинил экс-владельца холдинга в выводе средств за рубеж. Адвокат настаивает на том, что сделка была реальной, поливальные установки были необходимы агрофирме «Колос» для выращивания овощей.

Как ранее писал “Ъ”, в 2017 году Николай Озеров был осужден на восемь лет колонии за преднамеренное банкротство своих компаний с нанесением ущерба поручителям на 3 млрд руб., а также за мошенничество с кредитами Сбербанка на 469 млн руб. Бизнесмен вышел на свободу по УДО в октябре 2018 года и тут же был снова задержан: в мае 2018 года СКР по краю возбудил против него дело о незаконных валютных операциях. В мае 2019 года следователь СУ СКР Ислам Джамбаев, в производстве которого находилось новое дело Николая Озерова, был арестован вместе со своим общественным помощником по подозрению в получении взятки — по версии правоохранительных органов, господин Джамбаев обещал родственникам бизнесмена изменить квалификацию на менее тяжкий состав преступления за вознаграждение 18 млн руб.

Анна Перова, Краснодар