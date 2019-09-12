Огонь на поражение

В Таманском сельском поселении Темрюкского района сгорело шесть жилых домов, еще один пострадал. Возгорание началось из-за вспыхнувшей стерни, ситуацию усугубил сильный ветер. У 39 погорельцев пожар полностью уничтожил имущество. Пострадавшим признан 61 человек. На территории сельского поселения введен режим ЧС. В администрации сообщили, что работали три пожарных расчета, но местные жители говорят, что у них не было воды. Пожарные-добровольцы поясняют, что проблема заключается в нехватке пожарных частей и отсутствии подразделений для борьбы с природными пожарами.



Пожар начался 9 сентября в Таманском сельском поселении Темрюкского района из-за возгорания стерни. В связи с сильным северо-восточным ветром, порывы которого достигали 16 метров в секунду, локализовать возгорание полностью не удавалось и пламя перекинулось на домовладения. Огонь погубил шесть жилых домов, несколько хозяйственных построек и домашнюю скотину. По словам заместителя главы поселения Ивана Беделева, в результате пожара пострадал 61 человек. «Загорелась стерня, ветер был очень сильный, поэтому полетели искры и вспыхнули хозпостройки и жилые здания. В итоге полностью сгорело шесть жилых домов, каждый на три квартиры, пострадал двухэтажный дом. Пострадавшим признан 61 человек, у 39 человек сгорело полностью все имущество»,— рассказал господин Беделев. Он добавил, что 29 человек поселили в гостиницу «Уют» — остальные разъехались по родственникам.

Глава Темрюкского района подписал распоряжение о введении ЧС в границах Таманского сельского поселения. Администрация района создала комиссию, которая определит ущерб, нанесенный пожаром. Ведется работа по восстановлению утраченных документов всем пострадавшим в огне. В районе также организован сбор гуманитарной помощи.

Администрация района создала комиссию, которая определит ущерб, нанесенный пожаром. Ведется работа по восстановлению всем пострадавшим документов, утраченных в огне

По информации управления ГО ЧС Темрюкского района, в диспетчерскую службу сообщение о возгорании сухой растительности в районе фермы МТФ, где начался пожар, поступило в 12:05. На место возгорания из станицы Тамань и пожарной части №18 выехали пожарно-спасательные расчеты. К тушению подключились добровольцы пожарной дружины. Всего в ликвидации пожара было задействовано более 20 человек и пять единиц специализированной техники.

Активист из Новотаманского сельского поселения Сергей Пинягин говорит, что пожар люди тушили собственными силами. «Раньше у каждого поселка была своя пожарная бригада. Сейчас они есть только в Тамани и Темрюке. Приехала пожарная. Я не знаю, что пожарная делала, но через две-три минуты она уехала. Как мне сказали, не было воды у нее»,— сказал общественник. Он добавил, что пожарному расчету из Темрюка ехать полтора часа: он находится в 70 км. «И это уже не первый год мы горим. Люди сейчас мне до сих пор пишут, что все тлеет. Где-то дым идет. Я в прошлом году писал обращения в МЧС с просьбой предоставить мне полный список, где находятся рабочие гидранты. Мне пришел ответ, что их всего семнадцать, что они все исправны и регулярно проверяются комиссией. Я взял этот список, пошел к гидрантам. Из семнадцати нашел только два. Они не работают. В случае пожара мы остаемся сами с собой. Мы уже неоднократно тушили своими средствами. Сосед трактор спалил даже»,— рассказал господин Пинягин.

По словам Ивана Беделева, в Таманском сельском поселении есть пожарная часть, на ЧП работали три расчета и машины, которую подвозили воду, пожарным помогало местное население. Всего, по его словам, в Темрюкском районе три пожарные части. «Кроме того, мы проводили отпашку земли в радиусе шести метров, обычно это помогает, но в данном случае слишком сильным был ветер»,— говорит замглавы.

Площадь Темрюкского района составляет 1957 км2 (или 2,6 % от всей территории Краснодарского края), из них большую часть занимают соленые и пресные лиманы, плавни и ерики дельты Кубани. Площадь Таманского сельского поселения — 14,7 тыс. кв. км, население — 11,5 тыс. человек.

В краевом МЧС сообщили, что на территории региона находится более 150 пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Краснодарскому краю. «Но тут следует понимать, что есть еще муниципальная пожарная охрана, которая относится к администрации, частная пожарная охрана, ведомственная. Этих цифр у нас нет»,— сказал представитель ведомства.

По словам волонтера общественного объединения «Добровольные пожарные Кубани» Максима Ребеченко, проблема заключается в нехватке пожарных частей и отсутствии подразделений для борьбы с природными пожарами. «По нормативам радиус покрытия у пожарных — 20 минут. То есть части расположены так, что за 20 минут расчет обязан доехать. Однако маленькие части плохо укомплектованы, а машина расходует запас воды за шесть минут, после этого она бесполезна. Кроме того, пожарные не тушат возгорание травы, стерни. С одной стороны, это правильно: они обучены тушить жилые дома, инфраструктуру, все, что угодно, только не природные пожары. У них неподходящая для этого экипировка, оборудование, подготовка. С другой стороны, с травы-то и начинается настоящий пожар, в том числе и жилого фонда»,— объясняет пожарный, отмечая, что проблема еще и в том, что земля в России имеет разный статус. «Если это лесной фонд, его защищают от огня специальные бригады. Если жилые дома, то понятно. А вот поля, степи, лиманы — их некому тушить. Этим занимаемся мы. Однако из-за того, что государство экономит на нас, людей не хватает, оборудования тоже. В стране зарегистрировано 900 тыс. добровольных пожарных, однако это лишь на бумаге. По факту хорошо, если в поселке есть хоть трактор с бочкой»,— сказал господин Ребеченко. Также он добавил, что в крае это первый случай, когда из-за травяного пала сгорело шесть жилых домов. При этом, по его словам, такие возгорания в 99% случаев — дело рук человека.

Елена Рыжкова