«Вкусвилл» нарастит экспансию

Розничная сеть «Вкусвилл» пересмотрела планы по развитию в Петербурге в сторону увеличения. Если ранее ритейлер собирался открыть в городе 200 точек, то теперь в течение четырех лет рассчитывает довести их количество до 500. Для расширения присутствия на петербургском рынке сеть недавно арендовала 11 тыс. кв. м под распределительный центр у УК «Грандо». Эксперты сомневаются, что у компании получится выйти на заявленные показатели, учитывая низкие темпы роста розничного рынка города и его высокую концентрацию.

«Вкусвилл» планирует открыть в Петербурге 500 магазинов к концу 2023 года, рассказал “Ъ” управляющий по развитию торговой сети Евгений Курвяков. «Первые 60 магазинов в городе продемонстрировали, что нас приняли очень хорошо»,— пояснили во «Вкусвилле», отметив, что при развитии руководствуются интересами покупателей. Объем инвестиций в расширение сети в компании раскрывать не стали.

На петербургском рынке «Вкусвилл» присутствует с 2018 года, сейчас в городе насчитывается 61 магазин под этим брендом (см. “Ъ” от 27.03.2018). Первоначально ритейлер анонсировал открытие в городе 200 точек площадью 150–200 кв. м. Инвестиции в запуск одного магазина в торговой сети оценивали в 7 млн рублей. Таким образом экспансия на рынок города может обойтись ритейлеру в 3,5 млрд рублей.

«Вкусвилл» специализируется на продаже натуральных продуктов. В его состав входит более 1000 магазинов. Ритейлер был основан в 2009 году предпринимателем Андреем Кривенко, которому принадлежит 1,79% в ООО «Вкусвилл». Еще 86% компании через цепочку юрлиц контролирует Евгений Лисицын, а остальные 12,16% компании находятся в собственности структуры фонда Baring Vostok. По данным агентства Infoline, по итогам 2018 года сеть заняла 17-е место на российском рынке продовольственного ритейла с выручкой 54,6 млрд рублей.

Для поставок продукции в магазины торговая сеть сняла площади в поселке Федоровское под оптово-распределительный центр, рассказали “Ъ” два источника на рынке. По их словам, сделка состоялась в сентябре, а арендодателем выступила УК «Грандо». Господин Курвяков и коммерческий директор УК «Грандо» Давид Амирханян подтвердили “Ъ” факт сделки. Речь идет об 11 тыс. кв. м складских площадей, пояснил господин Курвяков, не уточнив других деталей. По его словам, планы создать в регионе распределительный центр существовали изначально.

Появление распределительного центра свидетельствует о серьезности намерений ритейлера по развитию в регионе, отмечает старший консультант департамента индустриальной и складской недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге Ольга Уревич. Аренда площадей у «Грандо», скорее всего, временное решение, предполагает заместитель генерального директора Knight Frank St. Petersburg Михаил Тюнин. «Вкусвилл» рассматривал возможность создания в Петербурге распределительного центра по модели build-to-suite площадью около 50 тыс. кв. м, указывает он. По словам эксперта, размер ставки при аренде «сухого» склада мог составить 600 рублей за кв. м, мультитемпературного — 1,2 тыс. рублей за кв. м. Стоимость аренды могла составить 550–600 рублей за кв. м, оценивает эксперт по коммерческой недвижимости Денис Цытрин. Для аренды готовых помещений это достаточно крупная сделка, подчеркивает госпожа Уревич.

«Вкусвилл» — одна из немногих сетей, которой удалось успешно выйти на петербургский рынок и сформировать уникальное торговое предложение, отмечает генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков. Но говорить об открытии 500 магазинов чересчур оптимистично, учитывая, что розничный рынок города является высококонкурентным и не показывает положительной динамики, добавляет он. Сопоставимое число магазинов в Петербурге насчитывается у X5 Retail Group, но на их открытие ушли десятилетия, а развитие происходило на этапе становления рынка, указывает эксперт. Кроме того, при агрессивном развитии «Вкусвилл» рано или поздно столкнется с тем, что срок окупаемости магазинов будет слишком велик, говорит господин Федяков. Более реалистичной цифрой, по словам эксперта, выглядит запуск в городе 200 магазинов.

Константин Куркин