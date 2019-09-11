В Якутии вынесен приговор по делу об изнасиловании, повлекшем антимигрантские митинги

В Якутии вынесен приговор троим мигрантам из Киргизии, обвинявшимся в похищении и изнасиловании местной жительницы. Один из фигурантов получил 14 лет колонии строгого режима, двое других — 4 года и 6 лет в колонии общего режима. Преступление вызвало общественный резонанс и массовые антимигрантские акции в регионе.

Следствие выяснило, что женщина была похищена иностранцем, у которого не было средств на ремонт автомобиля: он предложил ее в качестве гонорара работникам автосервиса.

Преступление произошло 16 марта и вызвало общественный резонанс в регионе. 17 и 18 марта состоялись многолюдные митинги с ярко выраженным антимигрантским уклоном. Жители требовали от властей ограничить завоз иностранной рабочей силы и навести порядок в диаспорах.

Во втором митинге, собравшем около 6 тыс. человек, почти исключительно мужчин, приняли участие глава Якутии Айсен Николаев и мэр города Якутска Сардана Авксентьева. Позже каждый уверял, что пытался таким образом удержать разъяренных жителей от погромов и расправ с иностранцами, хотя лейтмотивом выступлений звучало «мы здесь хозяева и такого не потерпим». В течение двух недель после митингов в Якутии было совершено около 50 нападений на иностранцев с применением насилия.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «По исламу преступников ожидала бы смертная казнь».

Виталий Обедин, Якутск