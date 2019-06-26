«По исламу преступников ожидала бы смертная казнь»

Следственный комитет России (СКР) по Якутии в среду объявил о завершении расследования резонансного дела, которое привело к массовым выступлениям против мигрантов в Якутии. В марте выходцы из Киргизии похитили и изнасиловали жительницу столицы региона. Следствие выяснило, что девушка была похищена иностранцем, у которого не было средств на ремонт автомобиля: он предложил ее в качестве гонорара работникам автосервиса. Троим фигурантам дела грозят длительные сроки лишения свободы. Имам якутской мечети Муса Сагов заявил “Ъ”, что, согласно исламу, преступников ожидала бы смертная казнь: «Они все равно ответят перед Аллахом, а мы будем следить за исполнением закона».

Информация о похищении 30-летней жительницы Якутска появилась в WhatsApp ночью 16 марта. Ее дочь сообщила, что мама не выходит на связь, в последнем сообщении от нее говорилось, что женщину силой увозит неизвестный на машине. Это сообщение тут же было распространено в ряде сетевых сообществ, что заставило подключиться следственные органы, которые заявили о начале проверки. Утром в WhatsApp появилась информация, что к похищению причастны мигранты. Вечером того же дня люди стали стихийно собираться на Комсомольской площади. Звучали призывы идти громить мечеть. На следующий день около 6 тыс. жителей Якутска собрались в спорткомплексе, где с ними встретилось руководство города и республики.

Люди потребовали проверить все торговые заведения, где работают приезжие, и ужесточить миграционное законодательство.

Трое причастных к похищению выходцев из Киргизии (их имена не разглашаются) были задержаны 17 марта. 26 июня СКР заявил об окончании расследования и направлении дела в отношении похитителей в суд. Фигурантам дела в зависимости от роли грозят сроки по обвинениям в похищении человека, совершенном с применением насилия (п. «в» и п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), торговле людьми с применением насилия (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), а также в разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Двое обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Помимо этого один из них ответит в суде за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, все началось с того, что два работника автосервиса отремонтировали машину своему приятелю, оценив работу в 5 тыс. руб. Клиент, испытывая материальные трудности, предложил в качестве оплаты привезти девушку для интимных услуг, на что те согласились. Отправившись на поиски, он увидел идущую одинокую женщину. «Подъехав, он насильно затащил ее в салон автомобиля, заблокировав двери,— рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.— На просьбы отпустить он не реагировал и, отъехав недалеко от места похищения, совершил изнасилование потерпевшей».

Похититель отвез девушку в автосервис, где передал ее своим приятелям. При этом он увидел спрятанный девушкой в обуви мобильный телефон и забрал его, после чего скрылся с места преступления. «Приятели обвиняемого не позволяли ей покидать помещение автосервиса, при этом один из них совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера»,— отметили в Следственном комитете. Утром девушка сбежала из автосервиса и сообщила о произошедшем в полицию.

Источник в региональной власти сообщил “Ъ”, что во время антимигрантских выступлений было официально зафиксировано 14 случаев нападения на мигрантов: «Мы доверяем этим цифрам, их сообщили в самих диаспорах».

Мэр Якутска Сардана Авксентьева отметила, что информация о погромах «крайне преувеличена». Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что ни один человек с побоями в больницы не попал, не было и массовых драк. Тем не менее инцидент стал поводом для визита киргизской делегации в Якутск. Зампредседателя службы миграции Киргизии Самат Токтоболотов, советник посольства Киргизии в России Дастан Ниязалиев, представитель госмиграции Киргизии в России Жаркынай Галиева и сотрудник представительства МВД республики в России встретились с руководством Якутии.

Спустя неделю после резонансных событий глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, которые работают на основании патентов.

Запрет установлен на 33 вида экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, по операциям с недвижимостью, научной и технической деятельности, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

В Якутии иностранцам запрещается заниматься деятельностью в области права, бухгалтерского учета, архитектуры, в сфере научных исследований и разработок и прочей профессиональной научной и технической деятельностью.

Установлен запрет на производство пищевых продуктов, напитков, одежды, на деятельность по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, легковых такси и арендованных автомобилях с водителем, автомобильном грузовом транспорте, в области образования и здравоохранения и на другие виды деятельности.

Здесь установлена самая высокая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов России.

«Это очень больное дело, по исламу таких преступников вообще ожидала бы смертная казнь, но все должно быть по закону,— прокомментировал “Ъ” передачу дела в суд имам единственной мечети в Якутске Муса Сагов.— Мы резко осуждаем такие поступки, ведь из-за них страдают прежде всего невиновные. Они (преступники.— “Ъ”) все равно ответят перед Аллахом, а мы будем следить за исполнением закона».

Николай Борисов