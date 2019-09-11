Деньги вывели за границу, не выходя из СИЗО

В Краснодаре начинается суд по уголовному делу Николая Озерова, экс-владельца группы компаний «Инагроком», обвиняемого в незаконных валютных операциях. По версии следствия, в 2015 году господин Озеров, находясь в СИЗО по другому уголовному делу, приказал директору подконтрольной компании перечислить €4 млн немецкой фирме Hettich с целью вывода средств за рубеж. Защита настаивает на том, что сделка по приобретению в Германии поливального оборудования была настоящей. В 2017 году Николай Озеров был осужден за преднамеренное банкротство и мошенничество.
В Первомайский суд Краснодара поступило уголовное дело в отношении Николая Озерова, обвиняемого по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов). Дата первого слушания не назначена. Николай Озеров — предприниматель из Краснодарского края, создатель холдинга «Инагроком», в который входили 15 компаний (мясокомбинат «Медведовский», агрофирмы «Нива», «Батуринское», «Колос», животноводческое предприятие «Племзавод "Индустриальный"», ООО «Южная строительная промышленная корпорация» и другие).
По версии обвинения, в октябре 2015 года Николай Озеров приказал Анне Бакшанской, гендиректору агрофирмы «Колос», заключить договор на поставку оросительных установок с компанией Hettich An-und Verkauf Import Export (Германия). Сумма сделки составляла €4 млн, фактически на счета немецкой фирмы было перечислено €3,35 млн, однако оборудование в Краснодарский край поставлено не было. Следствие полагает, что сделка была фиктивной с целью вывода за рубеж средств агрофирмы «Колос», которые господин Озеров намеревался присвоить.
Защита Николая Озерова обращает внимание на то, что ни одна из проверок ФСИН не выявила, что предприниматель имел доступ к сотовой связи. По мнению адвоката обвиняемого Ольги Селиховой, активы холдинга «Инагроком» перешли к ООО «Рубеж безопасности», недружественной господину Озерову структуре, представитель которой Дмитрий Кропачев (новый директор агрофирмы «Колос») необоснованно обвинил экс-владельца холдинга в выводе средств за рубеж. Адвокат настаивает на том, что сделка была реальной, поливальные установки были необходимы агрофирме «Колос» для выращивания овощей.
Как ранее писал “Ъ”, в 2017 году Николай Озеров был осужден на восемь лет колонии за преднамеренное банкротство своих компаний с нанесением ущерба поручителям на 3 млрд руб., а также за мошенничество с кредитами Сбербанка на 469 млн руб. Бизнесмен вышел на свободу по УДО в октябре 2018 года и тут же был снова задержан: в мае 2018 года СКР по краю возбудило против него дело о незаконных валютных операциях. В мае 2019 года следователь СУ СКР Ислам Джамбаев, в производстве которого находилось новое дело Николая Озерова, был арестован вместе со своим общественным помощником по подозрению в получении взятки — по версии правоохранительных органов, господин Джамбаев обещал родственникам бизнесмена изменить квалификацию на менее тяжкий состав преступления за вознаграждение в 18 млн руб.
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