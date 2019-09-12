БРУ и налоговая пошли на мировую

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ). Основанием для этого стало мировое соглашение между предприятием и межрайонной инспекции ФНС №18 по региону, по которому БРУ обязуется в течение трех лет выплатить задолженность в размере 604 млн руб. Погашать долг планируется за счет «непосредственно хозяйственной деятельности» предприятия. Руководство муниципалитета надеется на то, что социальная напряженность в Бакале пойдет на спад после исключения угрозы банкротства.



Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) на основании заключения мирового соглашения между предприятием и межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (МИФНС) №18 по региону. Определение об утверждении мирового соглашения и прекращении дела было принято в конце прошлой недели и опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Федеральная налоговая служба России в лице МИФНС №18 по Челябинской области направила в суд заявление о признании БРУ несостоятельным в декабре 2018 года из-за задолженности по налогам, взносам и обязательным платежам в размере более 600 млн руб. Согласно материалам дела, стороны подписали мировое соглашения 14 августа. В документе стороны подтверждают, что долг составляет 604,1 млн руб., в том числе недоимка — 365,8 млн, пени — 123,3 млн, штраф — 114,9 млн. Должник принимает на себя обязательства по погашению всей суммы задолженности «ежемесячно пропорционально равными долями» в соответствии с графиком: местные и региональные платежи будут выплачиваться в течение года, федеральные платежи — в течение трех лет. В качестве залога Бакальское рудоуправление предоставляет недвижимое имущество. Поручителем по мировому соглашению выступает Холдинговая группа «Научно-производственное региональное объединение “Урал”». В материалах дела указано, что исполнение мирового соглашения планируется за счет «непосредственно хозяйственной деятельности должника».

«Оценив все представленные доказательства в их совокупности, а также проанализировав бухгалтерскую отчетность предприятия, представленные сведения о реальной рыночной стоимости имущества, суд приходит к выводу, что у должника отсутствует состояние реального банкротства. Напротив, суд отмечает, что финансовая стабильность любого предприятия определяется исходя из баланса его активов и принятых обязательств. При этом наличие долгов, даже в значительном размере, не является единственным критерием реальной несостоятельности. В настоящем деле должник производит гашение задолженности перед кредиторами за счет собственных средств, полученных от прибыли вследствие реализации произведенной продукции, без привлечения дополнительных заемных средств. Структура кредиторской задолженности свидетельствует, что совокупный долг уменьшается при увеличении выручки от производства при условии одновременного обслуживания всех долговых обязательств в равной мере и на постоянной основе»,— говорится в определении суда. Другие кредиторы, предъявившие требования должнику в рамках этого дела, отказались от заявлений. Это АО «РЖД Логистика» (долг 16,1 млн руб.), ООО «Екатеринбургский завод металлоконструкций» (1,4 млн) и ООО «ДробСервис» (14,6 млн руб.).

ООО «Бакальское рудоуправление» является градообразующим предприятием в моногороде Бакал Саткинского района и долгое время находится в затяжном кризисе, возникшем из-за падения спроса на продукцию предприятия. Как следствие систематически работникам задерживают зарплату. Несколько лет назад руководство предприятия планировало уйти от производства нерентабельной продукции и увеличить объемы выпуска железной сидеритовой руды. В 2016 году на предприятии работало 1,2 тыс. человек, сейчас — менее тысячи. Население Бакала составляет 20 тыс. По информации, опубликованной на официальном сайте предприятия, оно входит в группу компаний НПРО «Урал», которое выступает поручителем по мировому соглашению. По данным «СПАРК-Интерфакс», 74,9% доли уставного капитала БРУ принадлежат международной коммерческой компании Atop International Group Ltd (Виргинские острова, Великобритания), 25,1% — ООО «Сибпроминициатива» (Кемерово). По данным финансовой отчетности, в 2018 году чистый убыток БРУ вырос почти на 60% — со 159,1 млн до 253,4 млн руб. При этом более чем в два раза выросла прибыль от продаж, до 87,1 млн руб. (в 2017 году был убыток в 81 млн руб.). Выручка компании составила 1,8 млрд руб. (1,7 млрд в 2017 году).

Получить оперативный комментарий в Бакальском рудоуправлении не удалось: на предприятии попросили предоставить письменный запрос, на которой пока не ответили.

В министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области сообщили “Ъ-Южный Урал”, что избежать банкротства градообразующего предприятия удалось, в том числе, «благодаря поддержке правительства Челябинской области», которое последние полгода взаимодействовало по этому вопросу с ФНС. При этом в ведомстве отмечают, что обстановка на предприятии остается сложной, хотя собственник предпринимает меры по сохранению трудового коллектива и выплате заработной платы.

Глава Саткинского района Александр Глазков сообщил “Ъ-Южный Урал”, что ходатайство правительства региона было необходимо, чтобы договориться с ФНС об увеличении срока выплаты задолженности с 1 до 3 лет. «И в этом вопросе нам оказал поддержку руководитель региона Алексей Текслер. Таким образом, Бакальское рудоуправление немного освободилось от долговой нагрузки. Увеличение срока и соответственно сокращение ежемесячной суммы выплаты налогов, безусловно, положительно скажется как на самом предприятии, которое сохранит рабочие места, так и на жизни муниципалитета в целом. Социальная напряженность пойдет на спад, а муниципалитет будет ежемесячно получать стабильные доходы в соответствии с бюджетным законодательством РФ»,— говорит господин Глазков.

Юлия Гарипова