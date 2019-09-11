В 2019 году участниками проекта по повышению производительности труда станут 69 компаний Прикамья

Финансирование национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае составило в 2019 году более 240 млн руб. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, участниками проекта стали 55 компаний, на очереди еще 14.

Проект направлен на рост конкурентоспособности фирм региона за счет повышения технологичности и улучшения организации труда. «Это не значит, что люди дольше работают. Это значит, что они за это время делают работу более эффективно,— заявил губернатор Максим Решетников.— Проект дает плюсы не только экономике компаний, но, и это главное, сотрудникам, потому что участие в проекте предусматривает постоянное повышение квалификации, обучение и, как следствие, увеличение заработной платы». Например, один из участников проекта — Очерский машиностроительный завод повысил производительность труда на 30%, а время протекания процессов на предприятии сократилось на 20%.

К 2024 году к проекту присоединится 141 предприятие Пермского края. Участники проекта обязуются увеличить производительность труда в последующие три года на 10, 15 и 30% по отношению к базовым показателям соответственно.

В рамках реализации проекта государство помогает участникам в создании производственных потоков-образцов, в том числе с использованием «фабрики процессов». Проводятся также программы обучения менеджмента, а часть компаний может рассчитывать на льготные займы Фонда развития промышленности и субсидии на повышение квалификации персонала.

В Пермском крае, по словам ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолия Ташкинова, разрабатывается «фабрика процессов» по переобучению персонала. «Она позволит нам имитировать реальные процессы и наглядно демонстрировать эффекты от внедрения инструментов и технологий бережливого производства,— рассказал господин Ташкинов.— Разумеется, совместно с региональным центром компетенций мы будем обучать на „фабрике“ не только специалистов, но и студентов».