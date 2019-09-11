«Красное Сормово» спустило на воду первый круизный лайнер «Мустай Карим»

ПАО «Завод “Красное Сормово”» (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустил на воду круизный четырехпалубный лайнер проекта PV300 «Мустай Карим» для ООО «ВодоходЪ» по заказу АО «Машпромлизинг». Это первое построенное на предприятии гражданское судно и первое в России судно такого класса за последние 60 лет.

Церемония спуска прошла 11 сентября. Участие в ней приняли президент ОСК Алексей Pахманов, гендиректор «Красного Сормова» Михаил Першин, генеральный директор круизной компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов, глава Нижегородской области Глеб Никитин, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Первый рейс лайнера состоится весной 2020 года. Круизы по направлениям Москва – Астрахань, Москва–Санкт-Петербург и Москва–Ростов-на-Дону планируется открыть в мае.

Напомним, контракт по строительству лайнера на сумму 3,1 млрд руб. был подписан в 2017 году. Изначально планировалось, что судно будет передано заказчику в первом квартале 2020 года. Пассажировместимость судна составляет 333 человека и 144 члена экипажа. «Мустай Карим» спроектирован по типу «плавучей гостиницы»: на борту будут находиться обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, открытая прогулочная зона/солярий на верхней палубе.

Анастасия Еремина