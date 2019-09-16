Стартовал осенний сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу

Фото: Руспортинг

В столице Черноземья начался очередной футбольный сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу c участием ведущих компаний города и региона. С момента запуска чемпионата это юбилейный десятый сезон. За право называться лучшими вступят в борьбу 32 компании.

Проект «Лига Чемпионов Бизнеса» - самое массовое корпоративное спортивное движение в России, которое проводится в столице Черноземья пятый год подряд и объединяет ведущие воронежские компании и предприятия из различных сфер бизнеса с целью возрождения традиций спорта среди работников. Корпоративный спорт набирает популярность среди компаний и на сегодняшний день является самым эффективным механизмом тимбилдинга.

Рекордное количество участников в осеннем сезоне- 32 компании, в очередной раз свидетельствует о том, что «Лига Чемпионов Бизнеса»- самый лучший корпоративный спортивный проект в России, не имеющий аналогов. И конечно начавшийся сезон не стал исключением по солидному количеству вновь прибывших участников.

Уже с первого тура сомневаться не пришлось – нынешний розыгрыш будет наполнен множеством голов, эффектными игровыми комбинациями и главное – незабываемыми эмоциями от каждой встречи. Впрочем, как это и должно быть, ведь главная цель чемпионата – популяризация и дальнейшее развитие корпоративного спорта, объединение и привлечение сотрудников компаний к здоровому образу жизни.

Матчи первого тура показали: борьба за ведущие позиции будет упорной, большинство команд показали это своей решительной игрой.

Итак, 11 сентября на стадионе «Стрела» в Воронеже прошли поединки первого тура осеннего сезона «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу, которую организует и проводит «РУСПОРТИНГ».

В Дивизионе «А» «Нижнедевицкавтодор» в упорном противостоянии уступил «Сбербанку» 1:3, «Рудгормаш» одержал верх в «перестрелке» с «Молвестом» 5:4. «Продмаркет» выиграл у «Газпроектинжиниринга» 2:1, пробив при этом 28 раз по воротам соперника. А ЦДС «Дорога» в дебютном матче на турнире уступила более маститым оппонентам «Росавтодору» со счётом 1:8.

В Дивизионе «В» «Департамент дорожной деятельности» не смог ничего поделать с «Горэлектросетью» 1:4. «РВК-Воронеж» в своём первом матче в «Лиге Чемпионов Бизнеса» не снискал удачи с компанией «Космос Нефть-Газ»- 2:3, а «Воронежский Пивзавод» забил четыре безответных мяча «T-Systems» 4:0. «Канцлеръ» забил в ворота «Воронежского механического завода» столько же, но пропустил два гола.

В Дивизионе «С» в битве двух новичков лиги «Kelloggs EXTRA» оказался сильнее соперников из компании «Прайм» 5:1, а ГК «Боравто» неожиданно для многих проиграл «Воронежской кондитерской фабрике» 0:6. «Курьер Сервис Экспресс» камня на камне не оставил на «Промсвязьбанке» - 12:0, а ребята из компании «Энергетическая электроника» смогли убедительно сыграть и выиграть у «САФ-НЕВА» 5:1. Как мы видим, такой счёт был в среду популярным.

В Дивизионе «D» с «сухим» счетом 5:0 «ВоронежКомплект» обыграл НВП «Протек». «Ростелеком» и «Автомир» сильнейшего выявить не смогли – 1:1. А «Syngenta» победила благодаря дублю Александра Часовникова со счётом 3:1 у «Агро лидера». «Северсталь» и «АВА-Трейд» выдали огненный матч, в котором сильнее оказались первые- 6:3.

Матчи «Лиги Чемпионов Бизнеса» проходят еженедельно по средам с 18:30 до 22:20 (в четыре смены в 18:40, 19:35, 20:30 и 21:25) на стадионе «Стрела».

Наблюдать за ходом турнира и смотреть подробную информацию можно на сайте «Лиги Чемпионов Бизнеса»

Приглашаем болельщиков поддержать свои коллективы! До встречи на футбольном поле!